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吃到飽「一個人去吃」會很怪嗎？網大讚1優點：超爽

▲▼台北吃到飽罷主是哪家？話題引鄉民熱議。（圖／取自Pexels）

▲一個人去吃吃到飽會很怪嗎？（示意圖／取自Pexels）

記者曾筠淇／綜合報導

很多人都喜歡去吃吃到飽，但如果朋友都沒有空的話，一個人去會不會怪怪的？近日就有網友為此感到猶豫，一直在想要不要自己一個人去吃吃到飽。貼文曝光後，引起討論，不少網友都直呼，「試過幾次，覺得很爽，缺點是會吃太多」、「很多吃到飽都可以一個人去吃」。

有網友在PTT的WomenTalk板上，以「一個人去吃吃到飽會很尷尬嗎」為標題發文，提到他最近想要去吃吃到飽，但朋友卻都沒空，而他也沒有其他想找的人了，因此他就很猶豫要不要自己一個人去吃，畢竟吃到飽餐廳好像比較適合多人一起去吃，大家會覺得一個人去吃很怪嗎？

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貼文曝光後，不少網友反而認為一個人用餐很不錯，「一個人吃超爽！靜靜、慢慢吃很幸福」、「不會，自己慢慢吃，吃得還蠻開心的」、「一個人吃很舒服呢」、「越老越喜歡一個人，根本超爽、超自由，不想配合別人」、「常去，爽」、「不會啊！懂得享受生活～讚」、「不會，我去過，很爽」、「一人去吃可以專心吃飯，不用聊天」。

也有網友回應，「不會，但是包包要一直拿著很麻煩，建議空手去，口袋只放一張信用卡」、「自己去吃飯有什麼好奇怪的，只是沒人幫忙顧東西，東西要輕便一點、可以帶在身上」、「聚餐時看過一個人來吃的，當三餐吃很快」、「不會～為什麼在意不重要的陌生人」。但也有網友則說，「很尷尬，之前東西吃一半，去拿東西回來被收掉」。話題引發討論。

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