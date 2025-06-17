今雨最大　未來10天颱風生成機率曝

▲吳德榮說，最新歐洲系集模式下周四晚間8時機率模擬圖顯示，熱帶低壓存在機率，菲律賓東西兩側皆在20%以下（上圖左）；輕颱存在機率最高在西側亦僅20%以下，並無侵台機率（上圖右）。（圖／翻攝「氣象應用推廣基金會」專欄）



記者陳俊宏／台北報導

今天水氣最多！氣象專家吳德榮表示，最新歐洲系集模式下周四晚間8時機率模擬圖顯示，輕度颱風存在的機率僅20%以下，並無侵擾台灣的機率。

吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日水氣略增，大氣不穩定，各地多雲時晴，上午中部以北偶有局部短暫降雨的機率，午後中部以北、東半部、南部山區有局部陣雨或雷雨的機率，有較大雨勢，各地氣溫微降仍偏熱。

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吳德榮說，周三至下周四各地大致為晴時多雲，天氣偏熱，山區午後有局部短暫陣雨或雷雨的機率，偶有擴及部分鄰近平地的機率。

吳德榮表示，最新歐洲模式模擬顯示，未來10天無梅雨鋒面南下的跡象；系集模擬亦顯示，未來10天西北太平洋熱帶擾動發展的機率並不高，熱帶低壓約在20%以下，萬一發展為輕颱，亦無侵擾台灣的機率。

吳德榮進一步分析，最新歐洲系集模式下周四晚間8時機率模擬圖顯示，熱帶低壓存在的機率，菲律賓東西兩側皆在20%以下；輕颱存在機率最高在西側，亦僅20%以下，並無侵擾台灣的機率。