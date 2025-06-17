辭高薪回鄉陪父當「掏糞工」！她自豪：我爸做最髒工作賺最乾淨錢

▲文靜與父親鋒哥在35度高溫下開心工作，井蓋邊笑聲不斷。（圖／翻攝自南方都市報）

圖文／CTWANT

大陸廣東一名00後女生黃文靜，曾在都市打拚多年，最高月薪高達5萬人民幣（約新台幣22萬元），卻在職場受挫後決定回到家鄉，陪著父親從事清理化糞池的工作。這份曾經讓她感到羞於啟齒的職業，如今成了她理解父愛、重新出發的起點。她用鏡頭記錄父親的日常，也在網路上引起廣大共鳴，被稱為「掏糞女孩」。

根據《南方都市報》報導，黃文靜的父親鋒哥從事吸污工作超過20年，每天開著小黃車穿梭在城市街巷，負責清理下水道與化糞池。這份工作氣味刺鼻、環境惡劣，過去讓女兒極力隱瞞，甚至連小學作文都不願提及真實職業，總說父親是「搞大工程的」。

▲鋒哥20年如一日撬開井蓋，用雙手清理城市最骯髒角落。（圖／翻攝自南方都市報）

隨著成長，文靜選擇提早離家，在外打工學習各種技能，從美甲師、電商銷售、服飾店經營一路摸索，卻在職場壓力下情緒崩潰。她打電話向父親訴苦，對方只說了一句：「回來吧，我掏糞養妳。」

回家後，她決定親自跟著父親出工，親眼見證井蓋下的真實世界。厚重的鐵蓋、腐爛的油垢、甚至撈出來的可樂瓶、糖紙與烏龜，讓她大開眼界。儘管氣味令人作嘔，但鋒哥卻總能一邊工作一邊開玩笑，父女倆邊掏糞邊打趣，被網友讚是「最暖的工班」。

文靜用手機記錄父親的工作與生活，從一開始的躊躇，到如今可以自然面對鏡頭分享日常。她說：「我爸爸幹的是最髒的工作，卻賺最乾淨的錢。」不只客戶看見父女同心的畫面感動直呼：「這樣的女兒誰不想要？」

除了工作上無怨無悔，鋒哥在生活中更是默默為女兒付出。幫她開瓶蓋、煮宵夜、為她做愛吃的料理，就連親戚批評文靜行為舉止時，他也第一時間出面護女，堅定表示：「這是她家，她想怎樣就怎樣，出去有我。」

如今，文靜不再逃避，而是自豪地擁抱身分。她說：「爸爸是我的『開蓋大王』，不只打開井蓋，也為我撬開人生的出口。」

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