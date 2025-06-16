快訊／美秀集團「修齊」被列7大罪反擊了：4團員都沒選邊站

▲美秀集團。（圖／資料照）



記者鄒鎮宇／綜合報導

樂團「美秀集團」日前才入圍今年第36屆金曲獎最佳樂團、年度單曲兩項大獎，但上月吉他手修齊突然退團，而主唱狗柏也列出7大罪狀砲轟。對此，修齊16日發文表示，美秀的團員都沒有選邊站，認為這麼明顯的不表態，吃瓜群眾應該要看出來。

據了解，狗柏上月在修齊退團後砲轟「想來就來，說走就走。從留職停薪到現在，一路走來團員們的包容與支持，全都視若糞土」，並列出修齊的7大罪狀，包括爽約錄音、不來練團、砸工作室、四處樹敵、霸佔所有功勞，不如意動不動就說要退團、PUA等。

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狗柏表示，「有太多真相，是大家看不見的。拜託別再盲目支持了。看起來沒事不代表真的沒事，想死的人不會告訴你他想死。」

針對指控，修齊本月16日才發文表示，「針對狗柏的發文，美秀四名團員（沒錯嚴格來說包括我）其實目前為止並沒有在檯面上『選邊站』，連這麼明顯的『不表態』都沒看出來的吃瓜群眾，真的是沒有吃瓜的慧根誒」。

此外，有網友看完疑惑「所以意思就是，這件事情單純是狗柏自己的想法？！」修齊則回，「請問你那邊看到我或其他人的想法了？閱讀好嗎」。