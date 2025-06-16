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高倍鏡頭拍殲-36諜照遭捕　並列雙座布局類似蘇-34「鴨嘴獸」戰轟機

▲▼殲36雙座位的高清版照片流出。（圖／翻拍自網路）

軍武中心／台北報導

中國最新型隱身戰機殲-36的正面諜照，近日在社交平台X首次曝光，引發極大關注。從外流的照片可以發現，座艙明顯採用罕見的並排雙座布局，視野開闊，便於執行遠程打擊力時，飛行員的溝通與舒適度。這一設計，也讓人聯想到殲-36的定位，並非以空優為主，而是類似俄羅斯的蘇-34「鴨嘴獸」戰鬥轟炸機。

殲-36被稱為「第六代戰機」，隨著更多照片的曝光，真實定位逐漸顯現。從多次試飛的影像可知，殲-36採用了三具引擎，這一布局在現代戰機中極為少見，外界也因此推測，殲-36能搭載大型雷達與光電傳感器，增強遠程探測能力，甚至在不依賴預警機的情況下，自主搜尋隱身目標。

▲▼大陸六代機殲-36試飛，旁邊有殲-20伴飛。從流出的影片可看見，殲36的外型有如一片平整的三角銀杏葉片。（圖／翻攝自微博）

▲大陸六代機殲-36首次試飛，旁邊有殲-20伴飛。從流出的影片可看見，殲36的外型有如一片平整的三角銀杏葉片。（圖／翻攝自微博）

殲-36的機腹，也設有三個武器艙，包括一個大型武器艙和兩個側面小型武器艙。大型武器艙可掛載反艦巡航導彈等重型武器，側面小型武器艙則可攜帶空對空導彈如霹靂-10、霹靂-15。

相比殲-20和殲-35A，殲-36的載彈量明顯提升，具備執行飽和攻擊的能力，能夠對空、對地、對海進行多重打擊，並具有較高的突防能力。

根據外界分析，從最新曝光的照片來看，殲-36更像是中國為補強遠程打擊力量的短板，而推出的權宜之計。中國原本計劃研發隱身轟炸機轟-20，但始終未見試飛，可能因此先以殲-36頂替，僅屬於升級版的蘇-34「鴨嘴獸」。

▲▼殲36雙座位的高清版照片流出。（圖／翻拍自網路）

殲-36的曝光並非官方主動發布，而是由一名自由從業者魏某使用高倍鏡頭在基地外拍攝，根據報導，他是在某景區遊玩時，使用長鏡頭拍攝到遠處的部分敏感軍事設施，隨後並將照片公布在社交媒體上。《央廣軍事》隨後報導，魏某因拍攝敏感軍事設施已被國家安全部逮捕。

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