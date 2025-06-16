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快訊／熱飆38.7度！台東出現焚風　4縣市高溫警示

▲中央氣象署發布高溫警示。（示意圖／ETtoday資料照）

▲中央氣象署發布高溫警示。（示意圖／ETtoday資料照）

記者陳嘉恩／台北報導

中央氣象署今（16日）下午持續針對4縣市發布高溫警示，其中因西南風沉降影響，天氣高溫炎熱，台東縣已有焚風發生，今日白天台東縣為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；新北市為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率；台北市、花蓮縣為黃色燈號，請注意。根據氣象署觀測資料，台東縣太麻里(2)測站在今天下午2時26分出現38.7度高溫。

氣象署提醒，民眾應減少戶外活動及勞動，避免劇烈運動、注意防曬、多補充水分、慎防熱傷害；在室內保持通風及涼爽，適時採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等；另也要適時關懷老人、小孩、慢性病人，減少長時間處在高溫環境。

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氣象署表示，今天西南風影響，各地雲量增多，西半部白天普遍為33至35度，而花東縱谷、東南部地區受西南風沉降影響溫度更高一些，其中東南部有焚風發生的機率，局部會來到36度以上。

高溫橙色38燈號（氣溫達38度以上）：
台東縣

高溫橙色36燈號（氣溫達36度以上，且持續3天以上）：
新北市

高溫黃色燈號（氣溫達36度以上）：
台北市、花蓮縣

▲高溫警示

▲氣象署高溫警示地圖。（氣象署提供）

資料來源：氣象署

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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