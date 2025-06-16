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大陸 大陸焦點 特派現場

陸金融網紅竟是潛逃31年殺人犯　中學學歷包裝重塑人設遭逮

▲大陸一名潛逃31年的殺人疑犯改頭換面成金融網紅。（圖／翻攝央視）

▲大陸一名潛逃31年的殺人疑犯改頭換面成金融網紅。（圖／翻攝央視）

文／香港01

遼寧大連警方破獲一宗發生於31年前的故意傷害致人死亡積案，潛逃多年的兇手竟已搖身一變成為活躍北京的網紅及自媒體人，警方經不懈追蹤，最終揭開其真實身份。

案件可追溯至1994年8月18日晚10時，遼寧大連甘井子區某村內發生一起因瑣事引發的故意傷害案件。大連市公安局甘井子分局刑偵大隊民警景昌鵬回憶，當晚，犯罪嫌疑人李某與其母親高某珍等3人，與都某財、王某國兩人發生爭執，「李某看見自己母親與他人發生推搡，氣不過就拿起刀，分別捅向了都某財和王某國」，導致都某財受傷、王某國當場死亡。

▲大陸一名潛逃31年的殺人疑犯改頭換面成金融網紅。（圖／翻攝央視）

案發後，李某畏罪潛逃。由於當時監控設施有限，李某轉移藏匿後，警方雖持續追捕，仍未能將其抓獲。

時光流逝，大連警方從未放棄此案偵辦，31年來多批刑警接力追查。大連市公安局甘井子分局刑偵大隊大隊長張林表示：「當年的卷宗材料都留存著，雖然過了31年，偵查員也換了一批又一批，追捕嫌疑人李某的接力棒，傳到了我們新一代的刑警手中。」

2025年，警方依託新型警務模式與大數據手段，重新梳理李某線索，並在抓獲其他11名逃犯後，鎖定一名長期活躍於北京、以自媒體人及網紅大咖身份示人的「王某」，與李某高度相似。經深入偵查，警方確認其戶籍真實，但身份造假，他正是潛逃多年的李某。

▲大陸一名潛逃31年的殺人疑犯改頭換面成金融網紅。（圖／翻攝央視）

警方調查發現，李某作案後先潛藏於內蒙古一偏僻地區，後輾轉至吉林，長期以假身份生活。2012年，為應對第一代身份證停用，他透過黑中介再度偽造出「王某柱」的身份，並在河北落戶後改名為「王某」，隨後進京發展。

儘管僅有初中文憑，李某憑藉善於表達、唱歌及樂器等技能，混跡各種圈子，並透過辦理大量假學歷證書、主持人證及各類職業證明，自我包裝成所謂「民間智庫專家」，並開設自媒體帳號經營形象，甚至擅長熱點分析與金融諮詢。

▲大陸一名潛逃31年的殺人疑犯改頭換面成金融網紅。（圖／翻攝央視）

大連市公安局甘井子分局刑偵大隊民警馬劍平指出，李某幾乎每天都準時收看法治類節目及新聞，也會在線關注相關內容。近期，隨著警方連續抓獲多名逃犯，李某心生恐懼，又因外債纏身，已購買機票準備潛逃國外。

2025年2月17日，專案組在北京警方配合下，於北京市某美術館內將正組織文化活動的李某當場抓獲。經審訊，李某對犯罪事實供認不諱。目前，李某因涉嫌故意傷害致人死亡罪已被檢察機關提起公訴。

【本文獲《香港01》授權轉載。】

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