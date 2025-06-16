不只地面遭摧毀！　伊朗關鍵「地下鈾濃縮離心機」恐已爆炸

▲納坦茲核設施遭以色列空襲，地面設施被摧毀。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

以色列13日對伊朗多個軍事與核設施發動空襲突擊行動，並擊殺多名軍事高官與核科學家。其中位於納坦茲的鈾濃縮設施地面明顯遭到嚴重破壞。一名以色列官員則透露，納坦茲地下的重要鈾濃縮離心機可能也已經爆炸。

根據《以色列時報》引述《華爾街日報》報導，一名以色列官員透露，伊朗納坦茲（Natanz）地下濃縮鈾設施可能在近日的攻擊中遭到嚴重破壞並爆炸，也就是說，不只地面，連地下的關鍵離心機恐怕也不保。不過該名官員強調，相關狀況仍需進一步評估才能確認實際損害程度。

Witness reports suggest several loud explosions near the Fordow nuclear site, with noticeable ground tremors.



This video appears to show the blasts around 20 kilometers from the city of Qom.pic.twitter.com/k6DTY1kh8j — Iran International English (@IranIntl_En) June 15, 2025

另一方面，根據《伊朗國際》（Iran International）指出，伊朗福爾多（Fordo）核設施附近也傳出巨大爆炸聲，推測同樣可能是以色列針對當地設施發動攻擊。福爾多和納坦茲都是伊朗關鍵的鈾濃縮據點，此次爆炸引發外界高度關注，尤其是在中東局勢日益緊張之際。

《伊朗國際》報導，納坦茲設施位於地底深處，一直被視為伊朗核計畫的核心設施之一，雖然以色列被認為擁有攻擊能力，但專家認為，像納坦茲這類地下建築可能超出以色列單方面完全摧毀的能力範圍。