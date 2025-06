不只地面遭摧毀！　伊朗關鍵「地下鈾濃縮離心機」恐已爆炸

▲納坦茲核設施遭以色列空襲,地面設施被摧毀。(圖/達志影像/美聯社)



記者王佩翊/編譯

以色列13日對伊朗多個軍事與核設施發動空襲突擊行動,並擊殺多名軍事高官與核科學家。其中位於納坦茲的鈾濃縮設施地面明顯遭到嚴重破壞。一名以色列官員則透露,納坦茲地下的重要鈾濃縮離心機可能也已經爆炸。

根據《以色列時報》引述《華爾街日報》報導,一名以色列官員透露,伊朗納坦茲(Natanz)地下濃縮鈾設施可能在近日的攻擊中遭到嚴重破壞並爆炸,也就是說,不只地面,連地下的關鍵離心機恐怕也不保。不過該名官員強調,相關狀況仍需進一步評估才能確認實際損害程度。

Witness reports suggest several loud explosions near the Fordow nuclear site, with noticeable ground tremors.



This video appears to show the blasts around 20 kilometers from the city of Qom.pic.twitter.com/k6DTY1kh8j