北市小五男童性侵學妹　家長拒就醫：很難掛號！

▲台北市政府（圖）相關局處對加害男童束手無策，引發被害人家長不滿。



圖文／鏡週刊

B先生說，被害女童從小個性單純、內向，不善於言詞表達，男童則以「會照顧妳、不配合就有壞人來找妳」等藉口，將她騙到廁所欺負，東窗事發後，女童仍堅稱哥哥對她很好、沒對她做壞事，但當家長帶她到醫院驗傷時，明顯感受她的抗拒，晚上睡覺時，女童還經常做惡夢，甚至出現尿床的現象，可見心裡承受巨大的創傷與壓力，讓人不捨。

本刊調查，該校事後針對2名學童進行心理輔導，也會同市府相關局處及專家學者開會討論，認為男童無法克制生理衝動，應循醫療管道諮商、治療，並將調查結果告知雙方家長。不過，B先生氣憤地說，男童的家長事發後從未向女童及其家長道歉，也未提出任何補救、賠償方案，面對就醫建議，還以「很難掛號」為由婉拒。

▲被害女童遭侵害後，睡覺常做惡夢，甚至發生尿床的現象。示意畫面，圖非當事人。（東方IC）

B先生告訴本刊，女童家長心疼孩子的遭遇，只想好好陪伴女童盡快從傷害中走出，他們沒打算求償，唯一的訴求就是希望男童轉校，避免二次傷害，但男童的家長卻強勢表達不願轉學的態度，完全沒顧慮被害女童的想法。

女童家長不滿校方及教育局、社會局，對此事的處理只限於「例行公事」，走完行政程序之後，就草率結案，完全沒對男童做任何處置或應變措施，心疼女兒未來每天都可能看到加害者、經過案發地，衝擊心理健康，也擔心男童家長忽略即時就醫的重要性，難保不會再有其他受害者出現，因此希望相關單位謹慎面對、處理，讓女童安心療傷，確保校園安全。

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