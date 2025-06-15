快訊／8級強風來了　明變天「下最大」地區曝

▲周一雨區擴大。（圖／氣象署）



記者陳俊宏／台北報導

防8級以上強陣風！中央氣象署表示，周一、周二西南風影響，中南部有局部短暫陣雨或雷雨；其他地區午後有局部短暫雷陣雨，中部以北山區有局部大雨機率。

氣象署今天清晨發布「陸上強風特報」，西南風偏強，今上午至周一晚上，新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、台東縣（含蘭嶼、綠島）、澎湖縣、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上，或陣風8級以上發生的機率。

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氣象署指出，今天環境風場為西南風，水氣偏少，各地為多雲到晴、高溫炎熱的天氣，午後在大台北、東北部、東部、其他山區有零星短暫雷陣雨。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）



氣象署說，周一、周二西南風伴隨水氣影響，迎風面的中南部降雨機率提高，有不定時局部短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢機率，其他地區則為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，其中在中部以北山區有局部大雨機率；而周二清晨至上午，北部亦有局部短暫陣雨。

氣象署預報，周三至周六各地大多為多雲到晴，環境轉東南風至偏南風，僅迎風面的東南部、恆春半島亦有局部短暫陣雨，午後各地有局部短暫雷陣雨；其中周三水氣仍偏多，東南部、恆春半島降雨範圍較廣，且各地午後雷陣雨亦發展較旺盛。

▲▼周一雨區預報圖。（圖／氣象署）

