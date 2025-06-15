男子無印良品「全裸滾床」！網驚呼：跟在Uniqlo大便哪個更荒謬

▲男子在家飾區全裸滾床，誇張行徑讓網友直呼跟先前Uniqlo大便事件有得比。（翻攝無印良品官網）

圖文／鏡週刊

上個月才爆出Uniqlo「屎味飄衣」父親讓女兒在展示櫃大便誇張事件，沒想到現在又有另一間日系品牌遭殃。一名男子不明原因脫衣全裸滾床，所幸最後警衛成功趕走他，員工也迅速更換寢具，讓網友直呼「已經分不清楚在無印裸睡跟在UQ大便哪個更荒謬⋯」。

事發地點位於板橋車站的無印良品，目擊網友當時在2樓坐著休息，突然看到1名男子邊跑邊脫褲子，接著到床邊脫掉衣服，全身光溜溜在展示床上翻滾，嚇得附近顧客默默遠離。

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目擊網友表示，員工先是圍了上去，警衛獲報後趕抵現場，使用「討罰棒」勾衣讓男子重新穿回衣服，然繼續上演你追我跑，最後順利把男子趕出店外。

至於被翻滾的床，據網友表示，員工立即將其更換，但荒謬劇情真實上演讓他直呼「？誰會在無印良品裸睡」。

這篇文章一出馬上掀起熱議，網友紛紛表示「已經分不清楚在無印裸睡跟在UQ大便哪個更荒謬⋯」、「人家熊熊在做主人給他ㄉ任務啦」、「他的裸體接觸過的織品應該要讓他結帳帶走吧，噁心死了」、「無衣良品」、「拜託讓我知道是哪間門市???? 以後誰敢試躺（還好我只會坐懶骨頭）」。

5月才有網紅自曝讓2歲女兒在日系服裝品牌「Uniqlo」的展示櫃大便，還寫到若公司接到客訴說「衣服上有淡淡的公主屎味」，請與他們聯絡，將會負責到底，結果遭受猛烈抨擊。

▲5月才有網紅自曝讓2歲女兒在日系服裝品牌「Uniqlo」店內大便。（翻攝畫面）

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