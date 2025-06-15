屠殺百人！奈及利亞血腥槍擊　村民遭反鎖家中「活活燒死」

▲ 耶勒瓦塔村房屋被燒毀，死者遺體排列地上。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

奈及利亞貝努埃州（Benue）發生槍擊，人權組織指出，當地耶勒瓦塔（Yelewata）村莊13日深夜遭武裝分子襲擊，造成至少100人死亡及數百人受傷，其中許多傷患未獲得妥善醫療照護，另有數十人失蹤。

綜合《路透》及《美聯社》等外媒，國際特赦組織奈及利亞分部說明，這起襲擊發生於13日晚間至14日凌晨，「許多家庭被鎖在臥室裡燒死，遺體燒得難以辨識。」

社群平台流傳草地遍布屍體與房屋被燒毀的畫面，警方也證實這起事件，但未透露死傷人數。州長阿利亞（Hyacinth Alia）已派遣代表團前往耶勒瓦塔，慰問罹難者家屬。

貝努埃州位於奈及利亞中部地區，作為穆斯林為主的北方與基督徒為主的南方交界，長年存在牧民與農民間的土地與水源衝突。牧民多為富拉尼族（Fulani），主張土地為法定放牧區；農民則控訴牲畜破壞作物，雙方爭端屢次引發致命事件。

鄰近的高原州（Plateau）今年4月至少有40人遇害，貝努埃州格韋西（Gwer West）5月也曾發生疑似牧民的槍手殺害42人的事件。自2019年以來，衝突已導致該地區逾500人喪生，迫使220萬人逃離家園。