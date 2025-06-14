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頂呱呱「3大歐娜聯名套餐」限時開賣　最低下殺76折起

▲▼頂呱呱找來Podcaster「歐娜」推出聯名套餐。（圖／業者提供）

▲頂呱呱找來Podcaster「歐娜」推出聯名套餐。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

台灣速食品牌「頂呱呱」驚喜找來擁有廣大聽眾及粉絲的Podcaster「歐娜」合作，以隱藏版美食「無敵烤腿」、人氣點心「呱呱啵啵球」做為主角推出3款聯名套餐，最高可享76折優惠，即日起限時開賣。

▲▼頂呱呱找來Podcaster「歐娜」推出聯名套餐。（圖／業者提供）

▲呱呱啵啵球內含2種口味。

頂呱呱特意把歐娜推薦的「無敵烤腿」、「呱呱啵啵球」組成3款聯名套餐，包括「娜只是烤腿獨享餐」內含無敵烤腿1隻+呱呱啵啵球1份+35元飲品1杯，特價199元；「娜只是烤腿雙人餐」內含無敵烤腿1隻+原味雞腿1隻+原味炸雞1隻+呱呱啵啵球2份+35元飲品2杯，特價379元。

以及「娜一桶炸雞派對餐」內含原味雞腿3隻+原味炸雞3隻+呱呱包2顆+呱呱啵啵球2份+可口可樂（1.25L）1瓶，特價499元，最低可享76折起優惠，即日起至6月30日限時開賣。提醒桃園機場、松山機場、桃園青埔、南港LaLaport、忠孝SOGO店未販售，無敵烤腿可+10元升級「辣味紐奧良風味」，每日數量有限、售完為止。

「無敵烤腿」為頂呱呱隱藏版美食之一，使用獨家醬料醃漬出鮮嫩多汁的烤雞腿，香氣十足；「呱呱啵啵球」每份則有「莫札瑞拉起司球」及「布朗尼巧克力球」2種口味，每顆都濃郁爆漿。

▲▼三商炸雞。（圖／業者提供）

▲三商炸雞推出全新檸檬炸雞。

三商炸雞全門市本周也推出全新「檸檬炸雞」，雞肉以新鮮檸檬搭配多種天然辛香料醃製，再裹上獨家炸粉現點現炸，每一口都能吃到外皮酥脆、肉質多汁的美味。

為歡慶新品上市，至7月2日前內用、外帶皆可享「買6塊檸檬炸雞送6塊義式炸雞」特價399元、「檸檬炸雞買3送3」特價210元；三商i美食卡APP會員再享專屬優惠，凡於APP使用3點數即可兌換超值優惠券，包括「檸檬炸雞6塊+義式炸雞6塊」優惠價389元、「檸檬炸雞買3送3」優惠價199元，兌換券使用期限至7月2日。

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