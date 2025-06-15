美陸軍250周年！6000軍人盛大閱兵秀肌肉　壯麗煙火點亮華府

▲ 川普和梅蘭妮亞、官員等人坐在防彈玻璃後方觀賞閱兵。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合報導

美國14日舉行陸軍成立250周年閱兵儀式，動員6000名士兵、50架軍機與150輛軍車，由總統川普在華府親自主持，演說中大讚陸軍保衛國家，威懾敵人。但這場盛大慶典之際，全美各地爆發「無王日」（No Kings）抗議活動，對川普政權及政策表達不滿。

CNN報導，川普14日向國家廣場上的陸軍士兵喊話，「陸軍讓我們自由，使我們強大，今晚你們令所有美國人感到驕傲。」他2017年赴巴黎觀賞法國巴士底日閱兵以來，便一直希望舉行大型閱兵，但考量經費與觀感問題，川普政府高層在他第一任期內並未推動此事，如今第二任期正好迎來陸軍成立250周年，這天又恰逢他79歲生日，成為舉行閱兵的契機。

▼ 人們觀賞裝甲車在街上行駛。（圖／路透）

▼ 美國陸軍傘兵部隊「黃金騎士」在閱兵式上表演。（圖／路透）

川普在演說中表示，「其他國家都在慶祝他們的勝利，現在輪到美國慶祝勝利了。」他大讚坦克、部隊及空中力量的「壯觀表現」，並感謝退伍軍人與戰爭中的犧牲者，「我們愛你們，尊敬你們，向你們為我們的國旗與國家的崇高奉獻致敬。」

他強調陸軍的歷史成就，稱美軍「將刺刀刺進邪惡帝國的心臟，用美國坦克粉碎邪惡暴君的野心」。他也針對全球衝突表態，「若你威脅美國人民，我們的士兵會找上你，你注定失敗，滅亡是你的結局，你將徹底垮台」。

▼ 川普夫婦觀賞煙火。（圖／路透）

川普和第一夫人梅蘭妮亞在儀式中獲贈曾在首都上空飄揚的國旗，並觀賞《God Bless the USA》現場演出及煙火秀。儘管受天氣影響，儀式被迫提早30分鐘，仍無損規模與氣勢，但批評者認為太過炫耀軍力令人想起北韓等獨裁政權。

另一方面，閱兵式這天全美50州同步發起「無王日」示威，民眾在紐約、洛杉磯、費城、愛達荷州博伊西等城市集結，反對川普濫權、掃蕩移民，高喊要求司法正義、不要皇帝等口號。