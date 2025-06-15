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清境農場新推牧羊犬氣球和「何名」票選活動　7/2正式充氣亮相

▲清境農場新推牧羊犬氣球，以園區的牧羊犬「藍寶」為設計原型。（圖／清境農場提供，下同）

▲清境農場暑期新推牧羊犬氣球，以園區的牧羊犬「藍寶」為設計原型。（圖／清境農場提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

清境農場於今夏將推出全新觀光亮點的「牧羊犬造型氣球」，並號召網友一起來「何名（閩南語『取名』之意）」、取個噹噹響又好記的名字，第一階段徵名到今天中午12時截止，成功晉級者將獲贈7吋羊娃娃，最終獲選者更可獲得農場平日住宿券。

清境農場指出，場內目前飼有包括「藍寶」與「堅尼」等9隻牧羊犬，皆為趕羊秀中的重要角色，常在現場展現其訓練有素的專業技能，深受遊客喜愛；牧羊犬氣球造型靈感即源自「藍寶」，由政戰學院應用藝術系講師陳非易繪製角色原型，代表智慧、忠誠、守護與陪伴，融合真實犬隻特徵與Q版設計風格，整體造型圓潤討喜，適合親子旅客互動拍照。

▲清境農場牧羊犬氣球「何名」行動至15日中午止。（圖／清境農場提供）

本次「何名」活動分為三階段進行：活動網站「徵名海選」到今天中午截止後，將進入「內部票選」，最後將在6月20日到26日中午進行「全民網路票選」；牧羊犬氣球規劃於7月2日上午9點，於青青草原綿羊秀場正式充氣亮相，暑假期間將於園區內多處快閃現身、為遊客增添旅遊驚喜與趣味互動，屆時也將結合現場牧羊犬趕羊秀表演及該場「草原聯盟」人氣角色瓦萊黑鼻羊「沃里」出場，另有限量200份打卡好禮免費贈送。

清境農場說明，邊境牧羊犬堪稱「學霸」等級犬類，極易訓練，也是放牧和寵物的兩用犬，並喜歡在涼爽的生活環境，不過若飼養在臺灣平地又無遼闊活動空間，恐會出現焦慮行為，歡迎國人一起來參加「何名」何票選活動，並於暑假期間上山到農場看看牠們。

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