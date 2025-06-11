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台北101「觀賞草莓月亮」視角超美！夢幻名稱由來曝光

▲▼台北101的小編分享「草莓月亮」的照片，景色相當美。（圖／翻攝臉書／台北101）

▲台北101的小編分享「草莓月亮」的照片，景色相當美。（圖／翻攝臉書／台北101）

記者柯振中／綜合報導

「草莓月亮」（Strawberry Moon）11日晚間登場，許多民眾對此充滿期待，線上直播賞月的人數相當驚人。對此，台北101的粉專連續2天分享月亮的照片，並且科普「草莓月亮」的冷知識，邀請大家一起把握18年一次的機會。

台北101觀景台10日在臉書上分享，傳說中的「草莓月亮」名字聽起來相當夢幻，但其實並非月亮變成草莓色。這個名字的由來，是因為每年6月間，是北美原住民收成草莓的季節，因此6月的滿月又被稱為「草莓月亮」（Strawberry Moon）。

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▼台北101的臉書粉專連續2天分享月亮的照片。圖為10日分享的照片。（圖／翻攝臉書／台北101觀景台）

▲▼台北101的臉書粉專連續2天分享月亮的照片。（圖／翻攝臉書／台北101觀景台）

台北101觀景台說明，11日的月亮本身亮度高，最佳的觀賞時間為傍晚5點40分。圓月從東方地平線緩緩升起，只要使用肉眼，就能清楚看見美麗的滿月，希望大家都能把握住18年一次的難得機會。

此外，台北101也在臉書上分享，雖然「草莓月亮」讓大家等了好一會，不過10日傍晚剛升起的月亮也十分美麗。溫柔的月光浪漫得剛好，讓台北的一天有個美麗的結尾，「歡迎你也一起分享，今晚你看到的月亮。」

此外，位在南投的清境農場也在臉書上分享了照片。不過，由於被雲給遮住，清境農場難以看見這次的「草莓月亮」，令人感到有些遺憾。

▼清境農場分享在山上拍到的畫面，草莓月亮被雲給遮住。（圖／翻攝臉書／清境農場）

▲▼清境農場分享在山上拍到的畫面，草莓月亮被雲給遮住。（圖／翻攝臉書／清境農場）

 
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