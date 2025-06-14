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孔子姓什麼？「一票人全答錯」正確答案超意外

▲至聖先師孔子。（圖／翻攝自維基百科）

▲至聖先師-孔子。（圖／翻攝自維基百科）

記者曾羿翔／綜合報導

孔子，華人世界家喻戶曉的儒學宗師，被尊為「至聖先師」，其思想影響深遠。但許多人或許不知道，孔子的真實姓氏並非我們常以為的「孔」，而是來自另一個更古老的姓——「子」。

孔子原來姓「子」非「孔」
孔子的祖先來自商朝，而商朝王族的姓氏正是「子」。商朝滅亡後，王族被封至宋國，形成「子姓宋氏」的分支。孔子的六世祖名叫「子嘉」，字「孔父」，人稱「孔父嘉」，其後代便以「孔」為氏。也就是說，孔子本名「丘」，字「仲尼」，應為「子姓孔氏丘」。

古代姓與氏不同：男子稱氏、女子稱姓
在先秦時期，中華文化對於「姓」與「氏」有嚴格區分。男子習慣以氏稱呼、女子則以姓稱呼。例如商鞅的本姓為「姬」，氏為「公孫」，名「鞅」，他曾為秦國變法立下汗馬功勞，被封於商地，因此後人稱之為「商鞅」。女子則會在姓前加上謚號或排行，如孟姜、莊姜等。

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《史記》佐證孔子為殷人後裔
根據《史記·孔子世家》記載，孔子曾向弟子子貢表示：「余始殷人也」，顯示他自認為商朝（殷朝）後代。商朝開國君主商湯名「湯」，姓「子」，成氏。商紂王長兄微子啟（子姓宋氏）在周朝初年被封於商丘，建立宋國，成為孔子家族的始祖。

姓氏合一：秦始皇改變傳統
直至秦漢時期，姓與氏才逐漸合一。《通志》記載：「或以國為姓，或以姓為氏，或以氏為氏，姓氏之失，由此姓與氏渾為一者也。」秦始皇統一六國後，也推動了姓氏制度的統整，使現代我們所熟知的姓氏不再區分。

▲至聖先師孔子。（圖／達志影像／美聯社）

▲後人尊稱孔子為至聖先師、萬世師表，並建孔廟以祭祀。（圖／達志影像／美聯社）
孔子思想對中國乃至整個東亞社會和以及海外華人分布圈等地區皆有深遠影響，此等地區也被稱儒家文化圈。孔子逝世後，後人尊稱其為至聖先師、萬世師表，並建孔廟以祭祀。

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