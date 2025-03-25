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爸媽都是殺人犯！雙桶屍案主嫌與前妻留2幼子　跟誰姓鬧上法院

▲▼雙桶屍命案偵結，徐德益等7人起訴。（圖／台中地檢署提供）

▲台中雙桶屍命案主嫌徐德益死刑近日發回更審。（資料照／台中地檢署提供）

記者許權毅／台中報導

台中市雙桶屍案主嫌徐德益一二審死刑，上訴最高法院後，日前死刑發回更審。然而，該案徐男跟前妻陳女都是犯嫌，2人入獄前留下2名子女，近日曾因姓氏鬧上法院。地院則審酌，2名小孩想維持姓氏，且目前撫養小孩的陳女家，對徐德益、陳女「標準不一」，駁回變更姓氏聲請。

雙桶屍案，主嫌徐德益一二審被判死刑，最高法院審理後，認為在量刑鑑定報告中指出，徐復歸社會的可能性攸關矯正教化領域，建議另外徵詢相關矯正人員意見，但二審卻未與詳加調查。此外，黃姓證人遭注射毒品殺害時，到底是不是被注射海洛因殺害，二審的論理理由說法有出入。最高院認為，死刑有重新調查審理的必要，發回更審；共犯之一的徐德益前妻陳女，去年被判刑13年10月定讞。

不過，徐德益陳女也因這起殺人案離婚，2人入監執行、羈押，留下2名子女給長輩照顧，兩家人因小孩跟誰姓撕破臉。

陳女認為，雙方在2017年結婚，先後生下2名子女，但雙方在2022年因殺人案先後入獄，去年已經離婚。陳女表示，2名孩子從出生就是自己的爸媽照顧，徐男長期未扶養，為避免孩子跟照顧者家庭姓氏不同，缺乏歸屬感，聲請由「徐」改「陳」。

徐德益表示，雖然孩子是前岳父岳母照顧，但錢是從自己這邊付出，也因為在監執行無法探視孩子，若小孩要改姓氏，會覺得有剝奪感，況且徐家也有意願跟能力照顧小孩，但前岳父岳母拒絕聯繫，連信件都退回，徐家期待可以接回小孩照顧，或是固定會面。

▲▼雙桶屍命案偵結，徐德益等7人起訴。（圖／台中地檢署提供）

▲地院認為，徐跟陳女都是涉重大刑案，不論跟誰姓，都可能受人非議。（資料圖／台中地檢署提供）

台中地院家事調查官指出，雙方因殺人案遭收容、羈押，2名子女由陳女之養母照顧，兩造均不能善盡保護教養子女責任。陳女以徐德益被判處死刑，不希望子女姓徐，承受外界異樣眼光，但陳女因為同案被判13年10月徒刑，不論跟誰姓，都因父母涉及重大刑案，受他人非議。

其次，徐男家曾試圖聯繫陳女家，希望能探視關懷，遭到拒絕；陳女家提供2名孩子目前衣食無缺，有部分教養待促進，有賴學校等單位協助。維持父姓，能使徐家親屬成為孩子日後可接觸的資源之一。

依照陳女養母陳述，徐德益確實有將土地登記在前岳父名下，在徐德益入獄後，將土地出售賺得400萬，所以孩子費用由徐德益給付，並非無憑無據。目前2名孩子年幼，疑似因為使用習慣，均表示想維持當前姓名，難認姓氏更改為母姓有必要，或有具體有利情事。

▲▼雙桶屍命案偵結，徐德益等7人起訴。（圖／台中地檢署提供）

▲雙桶屍命案當時震驚全台，雙方家屬因孩子跟誰姓，鬧上法院。（資料圖／台中地檢署提供）

台中地院認為，陳女主張徐德益未盡保護或教養義務，但雙方因同案犯罪在監，客觀上同樣無法照顧子女。徐德益由陳女養父出售土地獲得400萬後，當作子女生活費，是徐德益能力所及範圍內，已盡所能。

參酌陳女家刻意排除孩子對徐德益之認知，會以爸爸被車撞死了，靈魂上天堂了，僅配合陳女視訊探視，並稱媽媽不知道什麼原因跑到手機裡面，用手機可以看到，對孩子稱父死母在外，標準不一。陳女家明確表達，不同意徐德益跟孩子會面，若未來更改為母姓，在陳家明顯對徐德益無善意，恐無從認識父親樣貌。

目前孩子已經會寫名字或是會呼喊名字情況下，並未因姓氏感到不便，審酌子女意願跟人格發展需要，認為變更姓氏為母姓無理由，聲請駁回。

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