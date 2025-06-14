低壓、西南風豪雨轟炸2縣市！　6縣市豪大雨特報

▲今（14日）晨受低壓帶及西南風影響，嘉義以南地區有陣雨或雷雨。（圖／記者李毓康攝）

記者葉國吏／綜合報導

低壓帶及西南風影響，中央氣象署針對高雄市、屏東縣發佈豪雨特報；嘉義、台南地區、蘭嶼、綠島、恆春半島及台東山區大雨特報。白天起水氣稍減少，雨勢可望逐漸趨緩。

根據中央氣象署資料顯示，今（14日）晨受低壓帶及西南風影響，清晨仍有顯著雨勢，嘉義以南地區有陣雨或雷雨，易有大雨或局部豪雨發生，中部地區有短暫陣雨或雷雨，亦有局部大雨發生的機率，白天起水氣稍減少，雨勢可望逐漸趨緩，但中南部地區仍有短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴的天氣，午後熱力作用影響，有局部短暫雷陣雨，其中在南部地區及午後中部以北及東北部山區有局部較大雨勢發生的機率。

[廣告]請繼續往下閱讀...

氣溫方面，各地高溫相較昨天稍回升，約31-34度，低溫約25-27度。

▲高雄、屏東豪雨特報。（圖／中央氣象署，下同）

6/15環境轉乾，各地大多為多雲到晴，午後桃園以北、東北部、東部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，西南風影響，清晨南部地區亦有零星短暫陣雨。

氣溫：北部27-35度，中部26-35度，南部27-33度，東北部26-33度，東部26-32度，東南部27-33度；澎湖27-32度，金門27-31度，馬祖27-31度。

6/16、6/17西南風伴隨水氣影響，降雨熱區為迎風面的中南部地區，有不定時局部短暫陣雨或雷雨，其他地區則為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，其中在中部以北山區有局部大雨發生的機率；17日清晨至上午北部地區亦有局部短暫陣雨。

氣溫：北部26-35度，中部26-33度，南部26-33度，東北部26-33度，東部26-32度，東南部26-34度；澎湖27-30度，金門26-30度，馬祖26-30度。

▲定量降水預報。

6/18-6/20各地大多為多雲到晴，環境轉偏南風，僅迎風面的東南部地區及恆春半島亦有零星短暫陣雨，午後各地有局部短暫雷陣雨。

氣溫：北部25-32度，中部25-34度，南部26-35度，東北部25-32度，東部25-32度，東南部25-31度；澎湖26-31度，金門26-31度，馬祖26-29度。

6/21-6/23環境偏南風，各地為多雲到晴、高溫炎熱的天氣，午後有局部短暫雷陣雨。