雨勢白天起好轉　明天起飆高溫38℃

▲高雄市、屏東縣豪雨特報。（圖／中央氣象署）

記者葉國吏／綜合報導

低壓帶及西南風影響，中央氣象署針對高雄市、屏東縣發佈豪雨特報；嘉義、台南地區、蘭嶼、綠島、恆春半島及台東山區大雨特報。明天回溫飆到38度。

氣象專家吳德榮於「洩天機教室」發文指出，今(14)日白天起西南風逐漸減弱，水氣減少，仍有局部短暫陣雨的機率，但降雨漸緩、天氣好轉。氣溫略回升，天氣悶熱。

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各地區氣溫為：北部23至34度、中部23至34度、南部24至33度、東部22至34度。

▲今(14日)晨5時雨量累積圖顯示，南部仍有明顯降雨(左圖)。「蝴蝶」受太平洋高壓導引，今將經廣東、廣西交界附近，進入大陸、向東北迴轉；受地形破壞，強度將逐漸減弱。（圖／洩天機教室）



明(15)日水氣減少、天氣恢復穩定，各地晴時多雲、熱如炎夏，應注意高溫(全台最高氣溫達38度)，防曬、防中暑；午後山區偶有零星少量降雨機率。下週一(16日)各地晴時多雲；午後山區偶有局部短暫陣雨或雷雨的機率。

下週二、三(17、18日)各地晴時多雲；水氣略增，大氣不穩定，午後有局部陣雨或雷雨，降雨範圍擴大。下週四至下下週一(19至23日)各地晴時多雲，天氣偏熱，山區午後有局部短暫陣雨或雷雨的機率，偶有擴及部分鄰近平地的機率。