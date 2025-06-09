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大陸 大陸焦點 特派現場

陸少女試衣被店員提醒「妳不正常」　就醫確診罹癌超大腫瘤

▲▼ 17歲女孩買衣服時經店員一句提醒，發現體內藏著巨大腫瘤 。（圖／翻攝 第一現場）

▲大陸17歲女孩買衣服時經店員一句提醒，發現體內藏著巨大腫瘤 。（圖／翻攝 第一現場）

記者任以芳／綜合報導

大陸一名17歲高二生婷婷（化名），與母親逛街買衣服，因店員的一句無心提醒，救了少女一命，經醫生檢查發現少女體內藏有一個直徑長達27釐米的巨大腫瘤，還好及時發現，緊急處理，無生命危險。

綜合陸媒報導，婷婷身高160多公分，體重40多公斤，身材苗條，平時穿衣服看不出任何異常。前段時間媽媽帶她去買衣服，試褲子的時候店員來幫忙，店員覺得婷婷身形消瘦肚子卻有點大，

當時試褲子時店員用手摸了下她的肚子，然後說「肚子有點硬，有點不正常。」這一無心的提醒引起了婷婷母親的警覺，隨即帶著婷婷前往當地醫院進行檢查。

一開始先去當醫院照CT檢查，醫生驚訝地發現婷婷的右腎存在一個巨大的惡性腫瘤，並伴有肝轉移的可能。家屬立即趕往深圳治療。醫生表示，「腫瘤體積過大，幾乎佔據了整個腹腔，周邊器官也被嚴重擠壓。」

▲▼ 17歲女孩買衣服時經店員一句提醒，發現體內藏著巨大腫瘤 。（圖／翻攝 第一現場）

▲惡性腫瘤體積龐大   。（圖／翻攝 第一現場）

經過多輪討論，最終醫生決定創新嘗試國外的「反L型」切口開腹策略。腫瘤切出來後，測量大小發現直徑達27釐米，重量有2.435公斤，非常非常的大。

據醫生介紹，腎腫瘤是泌尿系統常見腫瘤，其中大部分為惡性，約佔85%。早期腎癌多無臨床症狀，往往是在進行腹部超聲檢查、CT掃描或MRI等其他檢查時偶然發現。

針對婷婷的病情，醫生特別強調了定期體檢的重要性。提醒廣大家長，平時需要多關注孩子的體型和身體變化，只要發現異常，應立即就醫。對於腎腫瘤這類疾病，早期發現、早期治療是提高治癒率的關鍵。

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