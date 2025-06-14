寧德時代換電業務落地香港　售後保障由中國一汽負責

▲寧德時代。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸動力電池大廠寧德時代13日宣布將換電業務拓展至香港，並由中國一汽負責車型開發與售後保障。

根據《澎湃新聞》報導，寧德時代子公司時代電服、時代小桔新能源13日與中國一汽、龍昇新能源在香港簽署戰略合作協議，宣布攜手推進換電式營運車輛在香港規模化應用。寧德時代也宣布啓動香港換電基礎設施建設，這也是該公司巧克力標準化換電模式在港澳落地的關鍵里程碑。

針對香港地域空間有限、新能源基建不足等痛點，此次寧德時代等四方聯合推出「2分鐘極速換電+車電分離降本+全週期電池管理」的一體化巧克力換電解決方案。

在產品側，中國一汽研發的紅旗E-QM5右舵換電車型已實現電池與整車毫米級匹配，通過萬次耐久測試驗證可靠性；在補能側，根據合作規劃，2026年底前建成10站，形成覆蓋香港各區的換電網。

根據合作協議，中國一汽負責車型開發與售後保障，時代電服負責電池資產運營及回收利用，時代小桔提供換電站數字化運營支持，龍昇新能源則落地本地基建與車輛推廣。

寧德時代表示，這種「技術+資產+運營+基建」的全鏈條協同模式，強強聯合，優勢互補，開創了香港新能源商用生態建設的全新範式。未來，寧德時代將依託香港區位優勢拓展至東南亞市場，並推動「巧克力換電」的全球化應用。