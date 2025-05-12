寧德時代香港IPO募資40億美元　限制美國投資者認購

▲寧德時代。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸動力電池巨頭寧德時代預計於5月20日在香港聯交所掛牌上市，預計將成為今年全球最大的上市交易案。寧德時代表示，本次募資所得的90%將投向匈牙利項目第一期及第二期建設，進一步提升本地化供應能力。

寧德時代12日披露發行階段董事會公告及刊登註冊招股書，宣布正式啓動國際配售簿記，預計於5月20日在香港聯交所主板掛牌並開始上市交易。

公告顯示，寧德時代此次港股IPO的發行價格區間上限為每股263.00港元，基本為5月8日的A股收盤價，實現接近A股價格的高位定價。此次港股IPO共計劃發行1.18億股股份，另設發售量調整權及超額配股權，若該兩項權利均獲全額行使，按每股263.00港元的發行價格上限計算，則預計募資總額為40億至50億美元。

本次發行已吸引包括能源巨頭、主權財富基金和頂級市場化機構在內的基石投資者最高203.71億港元（按發行價格上限每股263.00港元計算）認購。

據參與本次基石認購的投資者包括中石化、KIA（科威特投資局）、高瓴資本、高毅資產、UBS（瑞銀）資管、Oaktree（橡樹資本）、Mirae（未來資產）、RBC（加拿大皇家銀行）、太保、泰康、博裕、景林等。

寧德時代表示，本次募資所得的90%將投向匈牙利項目第一期及第二期建設，進一步提升本地化供應能力。該公司目前海外佈局的產能主要包括德國工廠、匈牙利工廠、與Stellantis合資的西班牙工廠及印尼電池產業鏈項目。

值得注意的是，寧德時代此次交易將以「S 規則」（Regulation S）進行，也就是禁止向美國境內投資者銷售，並免除發行人的某些美國監管備案義務。外媒引述知情人士說法指出，寧德時代此舉是為了限制美國的法律責任風險。