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快訊／6縣市凌晨豪大雨特報！　南台灣最新警戒區曝

▲中央氣象署發布大雨特報。（示意圖／ETtoday資料照）

▲中央氣象署發布大雨特報。（示意圖／ETtoday資料照）

記者董美琪／台北報導

中央氣象署針對6縣市發布豪大雨特報，因低壓帶及西南風影響，易有短延時強降雨，今（14）日高雄市、屏東縣有局部大雨或豪雨，嘉義、台南地區、蘭嶼、綠島、恆春半島及台東山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風；連日降雨，山區請嚴防坍方、落石、土石流及溪水暴漲，低窪地區請慎防積水。

豪雨地區

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高雄市、屏東縣

大雨地區

台東縣、屏東縣、台南市、嘉義市、嘉義縣

▲大雨特報

▲氣象署大雨特報地圖。（圖／氣象署提供）

今天（14日）清晨低壓帶及西南風影響，雨勢仍較持續，各地有短暫陣雨或雷雨的天氣，其中在嘉義以南地區有局部豪雨發生，中部地區也有局部大雨發生的機率；白天起雨勢逐漸趨緩，中南部仍有短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴的天氣，午後熱力作用影響，有局部短暫雷陣雨，其中在南部地區、午後中部以北以及東北部山區有局部較大雨勢發生的機率，外出請攜帶雨具備用。

氣溫方面，各地高溫稍回升，約31至33度，低溫約25至28度。離島澎、金、馬祖均有短暫陣雨或雷雨，氣溫方面，澎湖25至30度，金門27至30度，馬祖26至30度。

由於西南風偏強，西半部、東南部沿海及澎湖、馬祖、綠島、蘭嶼局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率；且南部沿海、恆春半島及澎湖、蘭嶼、綠島有長浪發生的機率；適逢大潮，南部之低窪地區易有積淹水的現象，請多加留意。

今年編號第1號輕度颱風「蝴蝶」，昨日下午2時位於鵝鑾鼻西南西方1360公里之海面上，向北轉北北東進行，對台灣無直接影響。

資料來源：氣象署

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