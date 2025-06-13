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搶不到網球場！竟是教練找工程師「爬蟲程式」霸佔場地　15萬交保

▲網球教練郭紀彬委託電腦工程師葉百蒼，涉用爬蟲程式上網搶佔公有球場熱門時段以供會員教學，被台北地檢署指揮調查局台北市調查處查獲。（圖／調查局提供）

▲網球教練郭紀彬委託電腦工程師葉佰蒼，涉用爬蟲程式上網搶佔公有球場熱門時段以供會員教學，被台北地檢署指揮調查局台北市調查處查獲。（圖／調查局提供）

記者黃哲民／台北報導

網球教練郭紀彬經營網球學院，為搶佔台北市府低價出租的公有球場，涉嫌委託自營工作室的電腦工程師葉佰蒼，以量身打造的網路爬蟲程式，干擾官方租借系統，將熱門時段場地一掃而空，調查局台北市調查處報請台北地檢署指揮，日前約談郭、葉2人，訊後各交保15萬元與5萬元，後續依妨害電腦使用罪嫌偵辦。

郭紀彬10多年前在國內網壇闖出名號，曾獲全國大專運動會網球甲組雙打金牌，近年經營網球學院招收會員，常租借台北市府體育局管理的美堤河濱公園、彩虹河濱公園等處網球場教學。

這些場地均以低於市價開放上網登記租借，鼓勵市民運動，但據悉，前年（2023年）間，郭的學院都能搶先登記到前述2個公有球場的熱門時段，包括平日夜間、假日白天，引起向隅的球友質疑主管單位縱容「霸場」，還有人跟郭起爭執。

去年（2024年）底搶場地的民怨加劇、市府1999陳情熱線被打不停，北市府體育局發現郭男登記到熱門時段場地，數度臨時退訂不付錢，造成場地閒置，加上網路租借系統在開放登記那天，常出現短暫瞬斷，恢復正常後，熱門時段被登記一空等異狀，體育局主動向台北市調處舉報。

▲網球教練郭紀彬委託電腦工程師葉百蒼，涉用爬蟲程式上網搶佔公有球場熱門時段以供會員教學，被台北地檢署指揮調查局台北市調查處查獲。（圖／調查局提供）

▲網球教練郭紀彬委託電腦工程師葉佰蒼，涉用爬蟲程式上網搶佔公有球場熱門時段以供會員教學，被台北地檢署指揮調查局台北市調查處查獲。（圖／調查局提供）

台北市調處蒐證發現，本件體育局的網路租借系統遭網路爬蟲程式（即自動化網路機器人）攻擊，鎖定郭男涉嫌重大，報請北檢指揮偵辦，上月（5月）底搜索約談郭男，在他家查扣犯罪用的爬蟲程式與電腦設備。

接著，檢調昨天（6月12日）搜索受郭男之託的葉男住處，起出不同版本的爬蟲程式原始碼、販售帳冊等物。郭坦承因有大量租借2個公有球場教學的需求，才上網找到葉男寫程式幫忙搶場地。

葉男到案承認以郭男提供的多組會員帳號密碼，搭配爬蟲程式干擾場地租借系統，並針對租借系統反制網路機器人占用的驗證機制，適時升級版本加以反反制，郭、葉訊後各交保15萬元與5萬元。

檢調認為，郭、葉2人蓄意以電腦程式破解租借系統保護措施、以大量連線干擾系統正常運作，嚴重影響體育局場地租借的公平性、損害其他民眾租用場地權益，全案後續依妨害電腦使用罪嫌偵辦。

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