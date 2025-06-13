曹興誠組律師團助大罷免志工　向傅崐萁、朱立倫、趙少康下戰帖辯論

▲曹興誠宣布組成「反共律師團」幫助各地罷團。（圖／記者杜冠霖翻攝）



記者杜冠霖／台北報導

目前共31件藍委罷免案二階連署達標已送件，中選會預定20日召開委員會議審定，多個藍委罷免案即將邁入第三階段。而聯電創辦人曹興誠成立的「反共護國志工聯盟」今（13）日召開記者會宣布，將組成「反共律師團」，全面協助各地罷免志工。反制國民黨立委惡意提告行為。曹興誠也點名國民黨主席朱立倫、國民黨團總召傅崐萁、中廣董事長趙少康公開辯論，「讓我來告訴你為什麼國民黨立委該被罷免，你也該試著說服人民，憑什麼你不該被罷免？」

反共護台志工聯盟今召開「中國威脅全面升級，反共律師團成立不向極權低頭」記者會，曹興誠表示，罷團目前都會配戴密錄器，若遇到言語污辱、攻擊都會錄影並追究。曹興誠也宣布成立反共律師團，成員包括方瑋晨、陳又新、陳一銘、許幼林、黃思維、陳鵬光等人，協助罷團成員。

曹興誠也點名，邀請朱立倫、傅崐萁公開辯論，正方為他跟沈伯洋，說明為何這些國民黨立委必須被罷免，朱立倫、傅崐萁則代表反方，「該試著說服人民，憑什麼你不該被罷免？」曹也呼籲，勿用不入流手段攻擊罷團，如果自認問心無愧，就該勇敢接受挑戰，公開說明國民黨立委憑什麼還能留在國會殿堂。

曹興誠提到，部分人攻擊沈伯洋就算了，甚至威脅其父親，這手段太下流了，對此感到不恥，而共產黨各種抹黑、抹黃攻擊，證明國民黨立委沒招了；如果趙少康、朱立倫、傅崐萁不敢面對面公開辯論，他就要送他們一頂「騙子」的帽子，請對方戴上去。

