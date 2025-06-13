11歲女童天天被教練抱腿、咬耳朵　噁辯「是在鼓勵」判刑4年半

▲北市某小學劍擊隊蕭姓教練對國小6年級女學生每天強抱及咬耳朵遭判4年6月。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

北市某國小社團蕭姓教練，被控在任教期間，長期以權勢操控對象、對年僅11歲的女學生上下其手，多次於學校訓練室內多次強拉女學生坐上大腿、從後環抱、親吻頸部與耳垂，甚至在對方明確表示「不要再碰我」依然亂來。士林地院依利用權勢猥褻及對未滿14歲女子強制猥褻等罪，合併判處有期徒刑4年6月。

判決指出，年輕的蕭師，擔任北市某國小社團教練，2019年起與當時未滿12歲的小美（化名）建立師生關係，明知她年幼受監護照護，卻利用訓練機會，幾乎每天將小美拉坐在自己腿上，自後環抱，親吻臉頰、頸部、背部，甚至咬耳垂與臉頰，撫摸大腿。這類行為持續至少半年，最後更在小美明確拒絕後仍故技重施。

直到某年除夕夜，蕭師打電話給小美，讓她情緒崩潰，在母親追問下才終於說出教練的猥褻行徑。起初母親未選擇報警，只勸女兒勇敢拒絕對方，不料不久後得知，蕭竟要求另一位學妹「脫下內褲貼貼布」，這讓母親再也無法忍受，決定報警揭發。

蕭師到案後始終否認犯行，聲稱與學生感情良好，平時會擁抱、拍拍肩膀，「只是安慰與鼓勵」，並強調送禮物、出遊都是正向教學手法，甚至暗指是小美母親婚姻不順、遷怒於他。

然而，除了小美出庭陳述具體明確，內容一致，且另有2名學妹出庭作證，親眼看過蕭將小美拉坐腿上、從後環抱等行為，有助補強證詞可信度。法官也認定蕭的行為已逾越教學與鼓勵的界線，構成猥褻。

法院痛斥，蕭師身為國小教練，非但不保護學童，反而利用師生信任逞私慾，嚴重侵害性自主權與人格發展，惡性重大，依成年人對少年犯對於受監督、照護之人利用權勢猥褻罪，處有期徒刑1年；又對未滿14歲之女子犯強制猥褻罪，處有期徒刑4年。應執行有期徒刑4年6月。

ETtoday新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害。

(二) 尊重身體自主權，請撥打110、113。

(三) 性侵害就是犯罪，請撥打110、113。