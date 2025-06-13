快訊／大雷雨炸3縣市　持續1.5小時

▲今日西南風增強，水氣多、天氣相當不穩定。（示意圖／記者李毓康攝）

生活中心／綜合報導

中央氣象署11時29分針對高雄市、屏東縣以及台東縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至13時0分；請慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

大雷雨即時訊息示警區域

高雄市：鳳山區、林園區、大寮區、大樹區、大社區、仁武區、鳥松區、燕巢區、田寮區、旗山區、美濃區、六龜區、甲仙區、杉林區、內門區、茂林區、桃源區

屏東縣：屏東市、潮州鎮、東港鎮、恆春鎮、萬丹鄉、長治鄉、麟洛鄉、九如鄉、里港鄉、鹽埔鄉、高樹鄉、萬巒鄉、內埔鄉、竹田鄉、新埤鄉、枋寮鄉、新園鄉、崁頂鄉、林邊鄉、南州鄉、佳冬鄉、車城鄉、滿州鄉、枋山鄉、三地門鄉、霧台鄉、瑪家鄉、泰武鄉、來義鄉、春日鄉、獅子鄉、牡丹鄉

台東縣：達仁鄉

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▲大雷雨即時訊息。（圖／氣象署提供）

根據氣象署預報，今日西南風增強，水氣多、天氣相當不穩定，各地易有短延時強降雨出現，局部並有大雨出現的機率，其中在嘉義以南及東南部地區為降雨熱區，尤其南部地區降雨最持續、明顯，可能有局部大雨甚至豪雨發生，強對流常伴隨雷擊及強陣風。

氣溫方面，各地高溫約28至31度，低溫約25、26度，沒下雨時仍感受悶熱。

