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快訊／雨勢過大宣洩不及高雄多處淹水　民眾哀嚎：簡直是颱風

▲▼鳳山雨勢。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲國家級警報響！大雷雨開炸高雄。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

大雷雨開炸高雄，由於雨勢過大宣洩不及，多處一早傳積淹水災情，市民哀嚎「根本像颱風」、「這個雨撐傘有用嗎...」。對此，高雄市水利局表示，早上在較大雨勢狀況下，導致道路外側機慢車道路面受到排水不及影響，而有些許積水狀況，多數路段於雨勢趨緩後大部分已退水。

根據水利局統計資料，包含前鎮區中華路凱旋路口、小港區海光鋼鐵前機車道、鳳山區建國路文衡路口、大樹區瓦厝街76巷口以及大社區和平路二段等，都有傳出積淹水狀況，最深積水處還達31公分。

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▲▼高雄持續性大雨，梓官區目前信義路一巷有積淹水情勢，已請梓官分駐所現場拉警戒線避免人車進入。（圖／翻攝高雄市議員陸淑美臉書）

▲高雄梓官區有積淹水狀況，現場拉封鎖線。（圖／記者賴文萱翻攝）

另外，因持續性大雨，梓官區目前信義路一巷有積淹水情勢，已請梓官分駐所現場拉警戒線避免人車進入。

水利局指出，一早六點多開始降下較大雨勢的狀況下，依據路面淹水感知器觀測資料，有一些道路外側機慢車道路面受到排水不及的影響，而有些許積水狀況，多數路段於雨勢趨緩後大部分已退水。

▲▼快訊／國家級警報響！大雷雨開炸高雄　市民哀嚎：根本像颱風。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲大雷雨開炸高雄，市民哀嚎：根本像颱風。（圖／記者賴文萱翻攝）

不過，一早猛烈雨勢適逢上班尖峰，讓高雄市民相當有感，不少人在網路哀嚎「手機接到大雷雨警報了，還以為地震」、「現在的雨勢也太像颱風了吧」、「直接請假了，跟颱風沒兩樣...」、「走路撐傘根本沒用」。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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