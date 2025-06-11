快訊／大雷雨炸6縣市「防冰雹」　警戒範圍曝

▲大雷雨訊息。（圖／氣象署）

生活中心／綜合報導

中央氣象署下午3時22分以及3時28分針對新北市、桃園市、新竹縣以及嘉義縣、台南市、高雄市6縣市發布大雷雨即時訊息，持續時間至下午4時30分左右；請慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風、冰雹，溪(河)水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

大雷雨即時訊息示警區域

新北市 鶯歌區、三峽區

桃園市 桃園區、中壢區、大溪區、楊梅區、蘆竹區、大園區、龜山區、八德區、龍潭區、平鎮區、新屋區、觀音區、復興區

新竹縣 新埔鎮、關西鎮、湖口鄉、芎林鄉、橫山鄉、尖石鄉

嘉義縣 中埔鄉、番路鄉、大埔鄉

台南市 新營區、鹽水區、白河區、柳營區、後壁區、東山區、下營區、六甲區、官田區、大內區、善化區、山上區、玉井區、楠西區、南化區

高雄市 甲仙區

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氣象署下午3時22分起也針對新竹縣油羅溪(雞油樹下區域)以及嘉義縣草山溪(葫蘆谷)、台南市後堀溪(千層岩瀑布)發布山區暴雨災防告警，持續時間至17時28分；此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。

▲今日午後局部地方有雨。（示意圖／記者李毓康攝）

根據氣象署預報，今日環境吹偏東風至東南風，迎風面東半部地區及恆春半島偶有局部短暫陣雨，而其他地區為晴朗高溫的天氣，午後易有短暫雷陣雨，主要在各山區及中南部地區對流發展旺盛，局部有較大雨勢發生的機率。

另外，到晚上要留意低壓帶逐漸接近，水氣愈晚愈多，東南部及恆春半島降雨明顯增加，並可能有局部大雨出現。

氣溫方面，各地持續高溫炎熱，白天普遍來到32至35度，大台北及中南部局部易有36度以上高溫；至於各地低溫約26至28度。

