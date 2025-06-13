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不是上班遲到「他4000元全勤飛了」　網秒懂：獎金再高也不去

▲▼錢包,存款,鈔票,千鈔。（圖／記者劉維榛攝）.

▲原PO遲到幾秒，全勤4000元飛了。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

「預計下個月離職！」一名男網友抱怨，期待領到人生第一份薪水，沒想到金額卻超少，事後查看薪水明細，發現遲到被扣4元，連帶最重要的全勤4000元也沒了。文章曝光後，網友紛紛直言「全勤有聽過3500元的，連去都不想去，根本限制員工」、「看到全勤的公司，真的就是快逃」。

一名男網友在Dcard表示，他在知名餐飲店上班，未料第一次領薪水覺得很少，而同事猜測是被扣了全勤獎金，但原PO左思右想，上班以來並未請過任何假。

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事後，原PO鼓起勇氣找主管並想看薪資明細，結果發現上頭寫著「遲到扣4元」，也因為如此，全勤獎金4000元就飛了，讓原PO崩潰不已「正在嘗試跟主管溝通」，更嘆下個月就想離職了。

底下網友熱議，「全勤4000元也太施壓了吧」、「看到全勤的公司，真的就是快逃」、「有全勤的就爛公司」、「我以為全勤2000元已經算誇張了」、「遲到扣款就違法了，可以檢舉」、「全勤有聽過3500元的，連去都不想去，根本限制員工」、「這個全勤只遲到幾秒就扣光...真的有點太誇張」、「全勤很高的我也不會待欸」。

其中也有前員工質疑，「你遲到應該不會只是一下下，每個月都有一定的遲到扣打，你一定是超過了才被扣錢，你要不要說說你總共一個月遲到了幾次跟多久？」原PO則回應，他是打吃飯卡遲到1分鐘所致，「主管是說遲到1秒都不行！」

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