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寒假只有15天！台南「今提早開學」原因曝光　學生集體崩潰

▲▼寒假僅15天！台南「今天提早開學」原因曝光　學生崩潰哀嚎。（圖／記者林東良翻攝）

▲因應全中運賽事，台南「今天提早開學」。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良、賴文萱／台南報導

農曆春節9天連假剛結束，相較其他縣市學童還有一周的寒假可放，台南高中以下學生因配合4月全國中等學校運動會賽事期間規畫，已於今天（5日）提早開學，寒假僅短短15天。不少學生崩潰「還沒收心」、「身為台南人最大痛苦」，警方也觀察到今天學生遲到狀況確實較多。

2025年全國中等學校運動會賽事期間，將於4月21日至24日在台南登場，市府因應賽事也規劃全面停課，台南高中以下學生今日提早開學，相較其他縣市學生還有一周假期，台南學生寒假僅短短15天。過完年直接開學，讓不少學生哀嚎「還沒收心」、「感覺沒放到假」、「身為台南人最大痛苦」。

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台南市警第二分局今日針對轄內建興國中、忠義國小等七所國中、小學，啟動學童上下學安全維護工作，員警在中、小學校校門口、家長接送區及周邊重要路口執行學童上下學安全維護勤務，全力加強學校周邊道路交通安全秩序並維護學童家長、學童上下學接送安全。

▲▼寒假僅15天！台南「今天提早開學」原因曝光　學生崩潰哀嚎。（圖／記者林東良翻攝）

▲▼台南警方今早執行學童上下學安全維護勤務。（圖／記者林東良翻攝）

▲▼寒假僅15天！台南「今天提早開學」原因曝光　學生崩潰哀嚎。（圖／記者林東良翻攝）

分局長劉怡宗一早至中西區府前路建興國中及忠義國小前了解交通及學童上、下學安全維護工作執行狀況。他表示，本次開學適逢年假剛結束，各行各業甫開工，加上台南市舉辦全中運，寒假僅短短15天，學童們心情仍尚在放假尚未收心，遲到狀況較為常見。

根據往年經驗，上午7時至7時30分為各學童家長接送學童最密集時段，現場易造成交通壅塞情形，警二分局並持續視學童到校上學狀況來派遣相關警、民力守望，加強學校周邊交通疏導，協助執行學童上、下學安全維護勤務，藉以落實保護學童安全。

同時並向入校學童及接送家長實施婦幼安全、交通及反毒打詐犯罪預防宣導，藉以扎根相關防衛意識落實維護兒少人身安全工作。

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