中和東森廣場新熱點！寶雅中和景平店6/14盛大開幕　滿額抽千元購物金

▲全新「寶雅中和景平店」將於6月14日（六）上午10點正式開幕，地點就在中和景平路東森廣場一樓，緊鄰捷運環狀線景平站出口，從車站步行不到一分鐘即可抵達。（圖／東森購物提供，以下同）

消費中心／台北報導

全新「寶雅中和景平店」將於6月14日（六）上午10點正式開幕，地點就在中和景平路東森廣場一樓，緊鄰捷運環狀線景平站出口，從車站步行不到一分鐘即可抵達。不論是通勤族還是週末出遊的民眾都能輕鬆順遊；對開車族也相當友善，東森廣場設有附設停車場，購物、停車一站完成，購物便利性大幅提升。



寶雅中和景平店是品牌近年來推動門市升級新型態的重要據點之一，不只空間更明亮、動線更清楚，陳列商品的方式也更貼近消費者需求。店內主打保養品、醫美商品與彩妝類的豐富選擇，從日常基礎到進階保養一應俱全，尤其針對上班族與學生常用的熱銷品項都設有專區呈現。店內也可見香氛清潔、洗沐保養、女性私密護理、居家用品等實用好物，適合忙碌又重視生活品質的消費者一次購足。

現場導入數位看板與影片教學展示區，讓顧客在選購彩妝或保養商品時，可參考實際示範影片，提高選購效率與信心。整體空間以甜粉與柔和色系為主調，營造出親切放鬆的逛街體驗，讓人能在平凡生活中也享有片刻的整理時光。

▲▼全新「寶雅中和景平店」是品牌推動門市升級新型態的重要據點之一，不只空間更明亮、動線更清楚，陳列商品的方式也更貼近消費者需求，6/12、13試營運就吸引許多女性消費者。





歡慶開幕，寶雅推出多項優惠回饋。6月14日（六）當日只要在店內消費並加價50元，即可參加「滿額抽抽樂」活動，張張有獎，最大獎為1,000元寶雅折價券。6月14及15日兩天，APP會員於門市掃描QR Code即可領取限量折價券，新註冊的會員還可現場兌換精美小禮。凡使用「寶雅支付」結帳，還能享有紅利點數兩倍回饋，買越多省越多。

此外，6月14日（六）至20日(五)的開幕期間，單筆消費滿700元即可獲得100元折價券，滿499元則可兌換限量授權的「湯姆貓與傑利鼠」週邊商品，數量有限、贈完為止。

不只寶雅開幕吸睛，東森廣場同步舉辦「長頸鹿見面會」活動，為民眾帶來更多互動驚喜。6月14日至15日每日11:30至18:00，民眾只要是東森廣場會員，拍下現場長頸鹿的可愛視角或與長頸鹿的合照，並公開分享至Facebook，標註「#東森廣場 #長頸鹿見面會」並Tag一位好友，於服務台出示畫面與會員條碼，即可獲得「打卡好禮」一份。現場加入新會員者，更可立即領取100元商場券，再加碼贈送好禮一份，吸引不少親子家庭與年輕族群熱情參與。

作為品牌全台展店計畫的一環，寶雅中和景平店的開幕不僅進一步提升中永和商圈生活便利性，也為在地消費者提供一次購足的多元選擇。配合東森廣場一連串開幕活動，從美妝到生活好物、從打卡拍照到會員優惠，讓週末購物變得更好玩、更實惠。

▲全新「寶雅中和景平店」6月14日（六）上午10點正式開幕，歡慶開幕，寶雅推出多項優惠回饋。

▲全新「寶雅中和景平店」6月14日（六）開幕，東森廣場同步舉辦「長頸鹿見面會」打卡贈禮活動。