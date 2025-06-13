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飯吃一半「飛機衝進來」！印航撞醫學院宿舍害5死　學餐第一現場曝

▲▼印度醫學院宿舍遭飛機撞 學餐還留吃一半餐盤 滿地行李箱。（圖／翻攝自新德里電視台）

▲學餐內滿地殘骸，仍留著事發時吃到一半的餐盤。（圖／翻攝自新德里電視台）

記者王佩翊／編譯

印度航空AI171班機12日起飛後僅30秒便墜毀，整架飛機就這樣撞上機場附近的醫學院宿舍，導致機上241人、地面5名醫學生死亡。由於當時醫院宿舍餐廳還有人在用餐，因此現場除了有大量飛機殘骸、行李箱以及乘客個人物品散落外，連吃到一半的餐盤都還遺留在桌上。

根據《新德里電視台》報導，印度航空客機墜落時撞上當地一間醫學院的學生宿舍，導致5名醫學生死亡。醫學院指出，雖然飛機墜落時擦撞到宿舍，但還有另外2棟建築同樣首當其衝，而一旁還有2棟建築因為墜機後引爆的大火，被燒到焦黑。

墜機地點如今已成為焦黑廢墟，救援人員持續穿梭在現場，試圖搜索罹難者遺體，而重型機具也出動清理，然而大火撲滅後，地面上泥濘不堪，隨處可見焦黑行李與碎裂機身，畫面怵目驚心。

AI171起飛後迅速爬升到625英尺（約190公尺），但隨即失控墜落，擦過醫院院區一棟建築物後爆炸。罹難的5名醫學生都是在宿舍餐廳用餐時喪命，另外還有多人受傷。

從現場畫面可以看到，學生餐廳被飛機撞出大洞，建築物嚴重破損，然而餐廳的桌上還有一整排吃到一半的餐盤來不及收拾，地板上散落著鞋子、衣物以及乘客的行李箱，部分屋頂塌陷，大火後的高溫仍然未散，現場滿是濃煙與燒焦味。

根據印度航空公布的資訊，機上230名乘客中有169人是印度籍，另有53名英國人、7名葡萄牙人與1名加拿大人。其餘12人則為2名飛行員與10名機組員。

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