伊朗若拒美國核協議　美媒：以色列最快15日開打

▲伊朗去年10月1日深夜曾朝以色列發射近200枚飛彈。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

中東緊張情勢急遽升溫！美國政府正積極推動伊朗接受一份限制核計畫的協議，但若德黑蘭當局拒絕，以色列恐將在近日內對伊朗發動攻擊。根據以色列高層官員說法，最早可能在本週日（15日）動手，除非伊朗願意停止製造核武相關材料。

《華爾街日報》引述多名美、以官員指出，美方特使魏科夫（Steve Witkoff）預計週日將於阿曼與伊朗展開第六輪談判，試圖在最後關頭避免戰爭。但與此同時，白宮已指示中東地區的美國外交官及軍人家屬陸續撤離，包括位於伊拉克與波斯灣的駐軍基地。

以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）日前已與總統川普（Donald Trump）通話，明確提出動武選項。儘管川普傾向先行透過外交解決，但他也坦言，「攻擊雖未必立即發生，但確實可能成真。」

美國官員透露，過去幾天接獲的情報顯示，以色列已為軍事行動進入實質準備階段。尤其在伊朗加速濃縮接近武器級的鈾之際，軍方壓力也同步升高。根據以方掌握，德黑蘭當局不僅準備啟用第三座鈾濃縮設施，還聲稱將在未公開地點提高產量。

以色列認為，如此舉措構成重大挑釁，可能使對伊朗核設施的打擊「勢在必行」。但前提仍是伊朗若不讓步、甚至反提條件，局勢將持續惡化。

美方則持保留態度。國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）在國會回應質詢時指出，「納坦雅胡會優先考量國家安全，我們也會把美國放在第一順位」，並強調美軍在中東部署充分，已就任何可能局勢做好準備。

儘管雙方軍事合作密切，但以色列如此明確提出攻擊時機實屬罕見。分析指出，這一方面是為給伊朗壓力，一方面也是讓美國有時間撤離人員、因應衝突外溢風險。

伊朗國防部長納西爾扎德（Amir Aziz Nasirzadeh）則放話警告，若遭攻擊，「駐中東的美軍基地都在伊朗打擊範圍內」，揚言將對所有駐軍國「果斷回擊」。

西方與以色列官員普遍認為，軍事行動最多能讓伊朗核計畫延遲一年，但這項估算仍充滿不確定性。更糟的是，這場攻擊反而可能促使伊朗加快製造核武，並終止與國際監督單位的合作，讓其計畫更加不透明，美國與盟友將更難掌握其進展。

支持出兵的一方則認為，以色列目前正處於一個短暫的「最佳攻擊時機」，因為伊朗的防空系統與盟友，如黎巴嫩真主黨（Hezbollah）尚未恢復戰力，而這些盟友過去可能會參與對以色列的報復行動。