　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

伊朗若拒美國核協議　美媒：以色列最快15日開打

▲▼伊朗10月1日深夜朝以色列發射近200枚飛彈。（圖／路透）

▲伊朗去年10月1日深夜曾朝以色列發射近200枚飛彈。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

中東緊張情勢急遽升溫！美國政府正積極推動伊朗接受一份限制核計畫的協議，但若德黑蘭當局拒絕，以色列恐將在近日內對伊朗發動攻擊。根據以色列高層官員說法，最早可能在本週日（15日）動手，除非伊朗願意停止製造核武相關材料。

《華爾街日報》引述多名美、以官員指出，美方特使魏科夫（Steve Witkoff）預計週日將於阿曼與伊朗展開第六輪談判，試圖在最後關頭避免戰爭。但與此同時，白宮已指示中東地區的美國外交官及軍人家屬陸續撤離，包括位於伊拉克與波斯灣的駐軍基地。

以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）日前已與總統川普（Donald Trump）通話，明確提出動武選項。儘管川普傾向先行透過外交解決，但他也坦言，「攻擊雖未必立即發生，但確實可能成真。」

美國官員透露，過去幾天接獲的情報顯示，以色列已為軍事行動進入實質準備階段。尤其在伊朗加速濃縮接近武器級的鈾之際，軍方壓力也同步升高。根據以方掌握，德黑蘭當局不僅準備啟用第三座鈾濃縮設施，還聲稱將在未公開地點提高產量。

以色列認為，如此舉措構成重大挑釁，可能使對伊朗核設施的打擊「勢在必行」。但前提仍是伊朗若不讓步、甚至反提條件，局勢將持續惡化。

美方則持保留態度。國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）在國會回應質詢時指出，「納坦雅胡會優先考量國家安全，我們也會把美國放在第一順位」，並強調美軍在中東部署充分，已就任何可能局勢做好準備。

儘管雙方軍事合作密切，但以色列如此明確提出攻擊時機實屬罕見。分析指出，這一方面是為給伊朗壓力，一方面也是讓美國有時間撤離人員、因應衝突外溢風險。

伊朗國防部長納西爾扎德（Amir Aziz Nasirzadeh）則放話警告，若遭攻擊，「駐中東的美軍基地都在伊朗打擊範圍內」，揚言將對所有駐軍國「果斷回擊」。

西方與以色列官員普遍認為，軍事行動最多能讓伊朗核計畫延遲一年，但這項估算仍充滿不確定性。更糟的是，這場攻擊反而可能促使伊朗加快製造核武，並終止與國際監督單位的合作，讓其計畫更加不透明，美國與盟友將更難掌握其進展。

支持出兵的一方則認為，以色列目前正處於一個短暫的「最佳攻擊時機」，因為伊朗的防空系統與盟友，如黎巴嫩真主黨（Hezbollah）尚未恢復戰力，而這些盟友過去可能會參與對以色列的報復行動。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
625 4 3976 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／高雄再宣布！10點起「1地區」停班停課
快訊／台東強風暴雨浪高2m！　離島交通中斷
快訊／花蓮兇殺！酒後口角持刀怒殺好友　醉男羈押禁見
空難3大生還區！　專家曝「黃金選位」原則：影響20%生還率
以色列空襲伊朗「數十處核設施」　盧比歐：美國未參與
快訊／高雄雨超大！緊急宣布4里+1國中停班停課
「車模林志玲」家屬控閨蜜抹黑！　駁斥整理名牌包：根本不缺錢
快訊／以色列空襲伊朗！ 原油期貨飆漲逾6%　風險性資產跳水
快訊／以色列全境空襲警報大響！　數小時內恐遭遇「大規模襲擊」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

以色列空襲伊朗「數十處核設施」　盧比歐：美國未參與

印度墜機241人罹難！航空專家分析「像是鳥擊」遭駁斥：無可信度

快訊／以色列全境空襲警報大響！　數小時內恐遭遇「大規模襲擊」

快訊／以色列空襲伊朗！　全國進入緊急狀態、關閉領空

伊朗若拒美國核協議　美媒：以色列最快15日開打

批鮑爾是傻瓜！　川普怒轟：不降息害美國損失6000億

關稅政策反覆挨批　美財長揭「川普談判手段」：戰略不確定性

空難3大生還區！　專家曝「黃金選位」原則：影響20%生還率

網紅「比基尼被亂鑽」險走光！　嬌羞錄影：那裡沒有吃的

川普回應「無王」抗議活動：我不像國王

印度波音客機「離地30秒」　墜毀全程影片曝光

記者「全英文問答」 侯佩岑神救場葉童

【MAYDAY後失聯】印度航空242人客機驚傳墜落！

【不想面對？】行李超重被罰錢...　大媽崩潰「打滾大哭」地勤傻眼

信在《臨江仙》客串　古裝差點認不出來

【火爆場面】癌末家屬門禁時間轉院爆口角　控主任恐嚇

【館長合體汪小菲】館長曝李進良牽線 跟汪小菲吃晚餐

【像她的冰箱般塞滿愛】男突然想回外婆家，吃飽也被愛飽了

【泰格與雪兒】酷涼液

陳詩媛想生雙胞胎女兒　身分變王齊麟太太：非常有壓力

以色列空襲伊朗「數十處核設施」　盧比歐：美國未參與

印度墜機241人罹難！航空專家分析「像是鳥擊」遭駁斥：無可信度

快訊／以色列全境空襲警報大響！　數小時內恐遭遇「大規模襲擊」

快訊／以色列空襲伊朗！　全國進入緊急狀態、關閉領空

伊朗若拒美國核協議　美媒：以色列最快15日開打

批鮑爾是傻瓜！　川普怒轟：不降息害美國損失6000億

關稅政策反覆挨批　美財長揭「川普談判手段」：戰略不確定性

空難3大生還區！　專家曝「黃金選位」原則：影響20%生還率

網紅「比基尼被亂鑽」險走光！　嬌羞錄影：那裡沒有吃的

川普回應「無王」抗議活動：我不像國王

女團ELL＆s再登大巨蛋！新歌搶先曝光「根本MV現場」

南部風雨不輸颱風　專家：真正雨停要等明天

快訊／山區雨勢持續增強！高雄再宣布10點起「1地區」停班停課

與眾不同月相顯示詩意浪漫　格拉蘇蒂原創新錶百搭

快訊／台東強風暴雨浪高2m！富岡漁港船班全停航　離島交通中斷

台灣民意民調／非核家園支持度45%　民眾一面倒挺補助台電千億預算

杜蘭特最快下周被交易！太陽讓馬刺、尼克等追求者「互相抬價」

部落客勸「這段時間」別來韓國玩！曝梅雨季毀行程：能避就避

快訊／花蓮兇殺！酒後口角持刀怒殺好友　醉男羈押禁見

偷吃人妻被抓包又「恰巧」同遊日本　他訂情侶和服成鐵證

曾愷玹幫女兒搶BLACKPINK　槓龜：我跳給她看

國際熱門新聞

全球10年來最嚴重空難！印度客機撞學生宿舍294死

印度客機墜毀　「11A男乘客」奇蹟生還

印墜機乘客生還　自己走出殘骸影片曝光

印航墜毀滿地焦屍！民眾搶拍「噴飛帶血頭顱」

印航墜機唯一倖存者　驚險逃生細節曝光

網紅「比基尼被亂鑽」險走光！　嬌瞋：那裡沒有吃的

即／以色列空襲伊朗　全國進入緊急狀態

婚禮變靈堂　她出嫁對象竟是遺體

即／印度波音客機「離地30秒」墜毀全程影片曝光

即／印航墜機　外媒：機上242人全數罹難

印度空難「飛機撞上宿舍」　男大生跳樓撿回一命

印度航空嚴重空難　母公司：撫恤金340萬元

即／空襲警報大響　以色列數小時內恐遭襲

印度空難　黑盒子找到了

更多熱門

相關新聞

央視近距曝光梟龍最新型號

央視近距曝光梟龍最新型號

印巴空戰讓中國出產的殲-10CE戰機聲名大噪，為讓國際軍武市場更加關注陸製裝備，《央視》近距曝光和巴基斯坦聯合研製的JF-17「梟龍」最新改進型號Block 3型。報導指出，該戰機擁有鋒利的線條，小巧兇悍，能在低空進行長達12秒的倒飛，並且沒有發生失控、失穩的狀況。

美媒：以色列準備好對伊朗發動軍事行動

美媒：以色列準備好對伊朗發動軍事行動

以軍再襲加薩60死　累計逾5萬人喪命

以軍再襲加薩60死　累計逾5萬人喪命

日反潛機遭中國戰機近逼　最近距離僅45m

日反潛機遭中國戰機近逼　最近距離僅45m

必要時武力奪台？ 美防長：不認為北京已決定

必要時武力奪台？ 美防長：不認為北京已決定

關鍵字：

以色列伊朗核武軍武國際軍武

讀者迴響

熱門新聞

蔡語芯拔管　閨蜜團下跪求等等畫面曝光

全球10年來最嚴重空難！印度客機撞學生宿舍294死

印度客機墜毀　「11A男乘客」奇蹟生還

新北男辦性愛挑戰賽！妹子參加被騙砲　獎金也沒了

印墜機乘客生還　自己走出殘骸影片曝光

打牛奶針命危搶救19天！「車模界林志玲」今不治

印航墜毀滿地焦屍！民眾搶拍「噴飛帶血頭顱」

專家：熱帶低壓如山陀兒颱風第二　5縣市炸豪雨

印航墜機唯一倖存者　驚險逃生細節曝光

豪大雨炸10縣市！　西南風增強「南部紫爆」

網紅「比基尼被亂鑽」險走光！　嬌瞋：那裡沒有吃的

即／以色列空襲伊朗　全國進入緊急狀態

可能登陸！　熱帶低壓成颱機率曝

婚禮變靈堂　她出嫁對象竟是遺體

《楓之谷Artale》再道歉

更多

最夯影音

更多

印度波音客機「離地30秒」　墜毀全程影片曝光

記者「全英文問答」 侯佩岑神救場葉童

【MAYDAY後失聯】印度航空242人客機驚傳墜落！

【不想面對？】行李超重被罰錢...　大媽崩潰「打滾大哭」地勤傻眼

信在《臨江仙》客串　古裝差點認不出來

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

壯年族群必補充的關鍵營養素

壯年族群必補充的關鍵營養素

「文里補習班」開課啦！開箱六件營養又美味的全家新品，一起為你的健康應援！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面