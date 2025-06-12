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懷三胞胎…最後只生下1胎！她吐驚人原因：兒子「吃掉」兄弟姊妹

國外一名媽媽以為懷三胞胎，最後卻只生出1個寶寶。（圖／翻攝自vfbabygirl28 TikTok）

▲國外一名媽媽以為懷三胞胎，最後卻只生出1個寶寶。（圖／翻攝自vfbabygirl28 TikTok）

圖文／CTWANT

懷孕是喜事一樁，但如果發生意外，心情可能會受影響。國外一名媽媽以為自己懷了三胞胎，然而第3次產檢時，卻只剩1個寶寶，另外2個被「吃掉」了，讓她十分震驚。

TikTok用戶「vfbabygirl28」分享懷孕期間情緒有如雲霄飛車般的經歷，第1次產檢時掃描被告知懷了雙胞胎，然而當她第2次檢查，情況卻有所轉變，這次她發現自己懷了三胞胎，為此感到又驚又喜。

只不過結果令人失望，因為第3次檢查發現，其中2個寶寶完全消失，「這傢伙吃掉了他的兄弟姊妹！我的天哪！」最後她分享1張新生嬰兒的照片，看起來臉色紅潤很健康，但原本的三胞胎只剩下1個。

網友分析胎兒被「吃掉」的可能原因。（圖／翻攝自vfbabygirl28 TikTok）

▲網友分析胎兒被「吃掉」的可能原因。（圖／翻攝自vfbabygirl28 TikTok）

網友聽完後都震驚不已，不解：「嬰兒怎麼會吃掉另1個嬰兒？」隨後有專業人士解釋，認為可能有2個原因，懷孕初期多個胚胎開始發育，但隨後會停止生長，並被母體或剩餘的胎兒吸收。

這情況比較常見，被稱作「消失雙胞胎症候群」（VTS），其中1個胎兒死亡，被個胎兒、胎盤或母親的身體重新吸收，通常發生在懷孕早期，可能是懷孕前3個月，若沒進行常規超音波檢查，可能無法察覺。

第2種可能原因是人類嵌合體，這類情況較罕見，若2個胚胎在發育早期融合，就會結合成一個擁有2組DNA的人，進而成為嵌合體。如果是這樣，嬰兒的皮膚上可能會有不同的FNA，2種血型，或是器官中的DNA和其他身體部位的DNA不同。

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