印航墜機「至少40人罹難」　專家曝疑點：明顯無法爬升

▲印度航空242人客機墜毀,據信至少40人罹難。(圖/翻攝自X,下同。)



記者吳美依/綜合報導

印度航空AI 171航班12日中午墜毀阿默達巴德(Ahemdabad)國際機場附近。根據最新消息,機上至少載有242人,目前已經尋獲40具遺體,而航空專家也提出可能肇因。

失事班機為印度航空AI 171航班,機型為波音787-8夢幻客機,原定飛往英國倫敦蓋特威克機場(LGW),未料起飛5分鐘內墜毀。

根據印度民航總局(DGCA),客機失事前曾向塔台發出MAYDAY求救訊號,但未回應塔台隨後發出的呼叫。《路透》則指出,機上乘客包括169名印度人、53名英國人、7名葡萄牙人及1名加拿大人。

影片顯示,事故發生時,客機低空飛行並且努力爬升,最終卻撞向地面,爆炸成為一團火球。由於原定是一趟飛往倫敦的長途班機,因此飛機上裝滿燃料。

航空專家拉扎爾(Sanjay Lazar)指出,客機顯然無法爬升,「最終在825英尺的極低高度,發生了災難性的升力失效。」

印航242人客機「墜毀爆炸」瞬間畫面曝! 發MAYDAY求救後失聯

快訊/印度航空客機「剛起飛墜毀」 機上242人生死不明

WATCH: Air India plane carrying 242 people crashes in Ahmedabad while taking off for flight to London pic.twitter.com/KyLVZaV6i7