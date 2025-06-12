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印航墜機「至少40人罹難」　專家曝疑點：明顯無法爬升

▲▼ 印度航空客機墜毀。（圖／翻攝自X）

▲印度航空242人客機墜毀，據信至少40人罹難。（圖／翻攝自X，下同。）

記者吳美依／綜合報導

印度航空AI 171航班12日中午墜毀阿默達巴德（Ahemdabad）國際機場附近。根據最新消息，機上至少載有242人，目前已經尋獲40具遺體，而航空專家也提出可能肇因。

失事班機為印度航空AI 171航班，機型為波音787-8夢幻客機，原定飛往英國倫敦蓋特威克機場（LGW），未料起飛5分鐘內墜毀。

根據印度民航總局（DGCA），客機失事前曾向塔台發出MAYDAY求救訊號，但未回應塔台隨後發出的呼叫。《路透》則指出，機上乘客包括169名印度人、53名英國人、7名葡萄牙人及1名加拿大人。

▲▼ 印度航空客機墜毀。（圖／翻攝自X）

影片顯示，事故發生時，客機低空飛行並且努力爬升，最終卻撞向地面，爆炸成為一團火球。由於原定是一趟飛往倫敦的長途班機，因此飛機上裝滿燃料。

航空專家拉扎爾（Sanjay Lazar）指出，客機顯然無法爬升，「最終在825英尺的極低高度，發生了災難性的升力失效。」

印航242人客機「墜毀爆炸」瞬間畫面曝！　發MAYDAY求救後失聯

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