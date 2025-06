快訊／印度航空客機「剛起飛墜毀」　機上242人生死不明

▲ 印度阿默達巴德(Ahemdabad Gujarat)墜機。(圖/翻攝X)

記者陳宛貞/綜合外電報導

印度西部古加拉特邦阿默達巴德(Ahemdabad)國際機場(AMD)附近驚傳空難,綜合NDTV、《今日印度》等當地媒體,一架客機12日稍早剛起飛後墜毀,現場畫面可見濃濃黑煙,附近路段已經封閉。

《亞洲新聞網》(ANI)據當地警方說法報導,失事班機為印度航空AI 171航班,機型為波音787夢幻客機,原定飛往英國倫敦蓋特威克機場(LGW),機上載有242人,目前傷亡不明,消防車已抵達現場。

#Gujarat



An aircraft has crashed near Forensic Cross Road in Meghaninagar, Ahmedabad, Gujarat. Police and fire brigade teams are rushing to the scene at IGB Ground. More details awaited.@NewIndianXpress @santwana99 @jayanthjacob

#Ahmedabad #PlaneCrash #BreakingNews pic.twitter.com/PpPuboTQIU