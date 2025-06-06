自爆老婆要他多吃南瓜　韓國瑜：中老年人多吃對攝護腺好

▲立委洪孟楷舉行年滬尾南瓜好食行銷記者會，立法院長韓國瑜及國民黨籍立委出席力挺。（圖／記者湯興漢攝）



記者崔至雲／台北報導

立法院長韓國瑜今（6日）上午出席「滬尾南瓜好食」行銷記者會，他致詞時表示特別大力推廣南瓜，更自爆，每次回家太太都叫他多吃南瓜，他問為什麼，「因為對攝護腺好」，所以南瓜是一個老少咸宜的食材，此話一出，引發現場一陣笑聲。

韓國瑜說明，聽到淡水要推廣南瓜他挫一下，想說南瓜不是在中南部嗎？怎麼不知不覺在新北市長侯友宜的團隊下，一下生產量增加10倍。他讚，「一個優秀的父母官，不是在於有沒有蓋萬里長城，不在於你有沒有高大上的活動、各種演唱會、華麗的秀，而是腳踏實地扎根」。

韓國瑜說，南瓜在腦海中有很多美好的童話，從小仙杜瑞拉的南瓜馬車，在西方就很重要，本草綱目上不光增加免疫力、維生素、眼睛、肝臟還有食療幫助，南瓜非常重要。

韓國瑜提到，很多人不了解台菜料理，台菜料理兩個軸線，一個是江山樓系列，一個是蓬萊閣系列，這是台菜達摩祖師爺，但今天台灣能得到米其林，叫做金蓬萊，裡面最有名的是南瓜炒米粉，南瓜非常棒的食材。

韓國瑜自爆，他現在中老年人，每次回到家，老婆、家人都說要「多吃南瓜，因為對攝護腺好」，基本上中老年男人都知道，多吃南瓜、葵花子，南瓜是老少咸宜的食材。

韓國瑜表示，淡水農會很用心推廣12項產品，打開包包就能吃到，這也很了不起。也建議淡水農會、各地農民，現在養狗養貓的主人越來越多，把最寵愛的貓狗當成家人，把這些農產品加工，不只人吃到，心愛的狗貓也可以得到農產品養分，只要加工，很多農產品都可以讓毛小孩一起食用，對健康一定很有幫助。

