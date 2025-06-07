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騎機車買火鍋「紅地毯上滑到」骨折　包租婆告名店求償219萬

▲▼張姓包租婆騎電動機車，在店門口紅地毯上摔倒，怒向店家求償219萬。（圖／翻攝自GOOGLE MAPS）

▲張姓包租婆騎電動機車，在店門口紅地毯上摔倒，怒向店家求償219萬。（圖／翻攝自GOOGLE MAPS）

記者郭玗潔／高雄報導

高雄一名51歲張姓包租婆到劉家酸白菜火鍋消費，她將外帶餐點放在腳踏墊後，騎著電動機車在店門前紅地毯上迴轉，因不小心打滑，連人帶車摔倒在店門口，造成左小腿骨折，需休養3個月，她憤而將店家告上法院，求償219萬餘元。橋頭地院審理，法官認為張女在人行道上騎車，已違反道路交通安全規則，摔倒受傷和店家無關，判店家免賠。可上訴。

判決指出，張女在2024年6月22日下午4時25分許，到劉家酸白菜火鍋外帶餐點，買完後她騎上電動機車，在店門口迴轉打算離開時，在紅色塑膠地毯上打滑摔倒，被電動車壓傷左腳，當場發出骨裂聲響，送醫急診後，診斷出小腿骨骨折，張女憤而將店家告上法院，求償醫療費、看護費、不能工作之損失等等，再加上精神撫慰機30萬元，要店家賠償109萬5315元，並再依消費者保護法請求1倍的懲罰性賠償金，加倍要店家賠219萬630元。

張女認為，劉家酸白菜火鍋是高雄知名餐館，應提供安全、便利的餐廳環境，且店門口及通道的客人往來頻繁，門口通道鋪設塑膠地毯，應確保地毯有防滑功能。她當時要離開，是以雙腳著地的滑行方式迴轉，卻因店家鋪設的塑膠地毯不完善，也沒有設置警示牌，導致她摔倒骨折。

庭審時，店家表示，紅色止滑地毯是為了確保行人行走安全及防滑，並非供騎乘機車使用，張女在人行道騎車，已違反道路交通安全規則，張女會滑倒，是因為她在地毯上迴轉，速度又過快，導致重心不穩，並非因為店門口環境不安全。

法官檢視現場監視其畫面後，指出店家門口設有地磚和紅色塑膠地毯，該騎樓通道為人行道，並非車道，雖然也有客人停放機車，但和張女在騎樓騎車的行為迴轉不同，張女已違反道路交通安全規則，而在人行道迴轉，原本就容易發生摔倒的危險，判定張女會受傷，並非因店家提供的環境有問題，判店家免賠。全案還可上訴。

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