搭34趟霸王機！男冒充機師爽買百張「免費機票」　最重關30年

▲ 亞歷山大假冒空服員或機師身分訂免費機票。（示意圖／VCG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國35歲男子亞歷山大（Tiron Alexander）被控假冒機組員身分，至少成功搭乘34趟「霸王機」，聯邦陪審團近日裁定他4項電信詐欺罪及一項非法進入機場管制區罪名成立，面臨最高30年刑期。

CNN報導，南佛州地區檢察官辦公室10日聲明表示，亞歷山大因假冒機師或空服員搭乘34趟免費航班，被聯邦陪審團判定有罪，還被指控擅闖羅德岱堡-好萊塢國際機場（FLL）管制區。

法庭文件顯示，亞歷山大自2018年開始犯案，透過假冒空服員或機師身分，取得某家總部位於佛州的航空公免費機票。他利用航空公司內部訂票系統，聲稱曾斷斷續續在7家不同航空任職，以此取得員工限定的機票福利，犯行一直持續至2024年。

事實上，亞歷山大確實自2015年開始在達拉斯一家航空公司工作，但職位並非空服員或機師。這類免費機票是航空公司提供給現職機組員的福利，依年資及職位決定使用權限，亞歷山大卻藉由謊報身分闖關。

他今年2月在加州落網，檢方指控他透過不法方式預訂逾100趟航班，法院將於8月宣判。根據起訴書，他將因電信詐欺罪面臨最高20年徒刑，並因非法進入管制區面臨10年監禁。