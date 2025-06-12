章魚燒沒章魚！物價漲太快撐不住　日本國民小吃「換口味」

圖文／鏡週刊

物價上升衝擊日本國民小吃「章魚燒」，竟使章魚燒裡的章魚消失。不僅連鎖品牌紛紛漲價，東京50年老店甚至改以香腸取代，不少店家也選擇以魚板或蒟蒻代替章魚。

日本《每日新聞》報導，東京荒川區老字號小吃店「寶來屋」近日公告，由於章魚價格飆漲，內餡不得已改用香腸取代，變成「香腸燒」，盼顧客見諒。創業約50年的寶來屋老闆長谷川雅子說明，新冠疫情後物價上漲太快，導致成本過高，無法繼續使用章魚。

「寶來屋」5顆章魚燒原先含稅僅要180日圓（約新台幣36.9元），2023年11月起改為「香腸燒」，但隨著小麥等原料同步上漲，不得不調漲價格至5顆200日圓（約新台幣41元）。長谷提到，儘管改用香腸後流失不少顧客，但因相較章魚更容易食用，反而獲得小孩與牙齒不好的客群喜愛。

去年12月一份報告顯示，原物料高漲壓力之下，「粉物料理」店家面臨困境，倒閉數達最高水準。報告直指，販售大阪燒或炒麵等「粉物料理」的店家遭遇小麥粉、雞蛋價格上漲，加上人力、電費等成本也上升，不少店家都出現經營困難狀況，且章魚燒業者還面臨章魚價格高漲的雙重打擊。

報告指出，若在家自製章魚燒，2015年12顆成本約170日圓（約新台幣34.8元），但到2024年已突破250日圓（約新台幣51.2元）。據總務省針對東京都區部的零售物價統計，章魚價格自2014年平均每100克277日圓（約新台幣56.8元），飆升至今年5月中旬的528日圓（約新台幣108.2元），幾乎翻倍，比鮪魚還貴。

由於章魚燒「國民小吃」形象深植人心，難以將成本直接反映在售價上，連鎖大型章魚燒品牌也在去年調漲約8%。因此有不少家庭選擇在家自製，也有不少網友分享自己選用竹輪、起司、明太子口味。為因應這波替代品需求，有店家宣傳使用切丁的魚板，也有廠商研發蒟蒻代替章魚。

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