「棒球帽+口罩」闖購物中心倉庫偷錢包　通緝男犯案全都錄

▲一名戴棒球帽與口罩男子昨天下午潛入龜山區環球購物中心CACO門市，趁店員忙碌之際闖入倉庫竊取錢包。（圖／翻攝自臉書《林口大家庭》）

記者沈繼昌／桃園報導

一名戴棒球帽與口罩的男子昨（4）日下午佯裝購物，進入桃園市龜山區環球購物中心CACO門市，趁店員忙碌之際潛入倉庫竊取店員錢包後迅速逃離，店員透過臉書《林口大家庭》公布竊嫌畫面。龜山警方指出，已調閱周邊監視器追查一名有通緝嫌疑人身分，將全力追緝到案。

▲一名戴棒球帽與口罩男子昨天下午潛入龜山區環球購物中心CACO門市，闖入倉庫內竊取錢包監視畫面。（圖／翻攝自臉書《林口大家庭》）

臉書《林口大家庭》有網友上傳一段影片指稱，「昨天下午1時22分許，在環球A8百貨CACO門市，一名陌生男子擅自闖入該店倉庫竊取錢包….如果有人在路上撿到我的皮夾，麻煩歸還」，網友則留言「怎麼在光天化日下衝去人家倉庫偷錢」、「他也曾來我家倉庫偷過錢包」、「這個王八已經偷一輪了，絕對要去報警，5/17才被偷」、「受害者不少，是慣竊」。

▲一名戴棒球帽與口罩男子昨天潛入龜山區環球購物中心CACO門市，闖入倉庫竊取錢包後逃逸監視畫面。（圖／記者沈繼昌翻攝）

龜山警方表示，昨天下午1時許被害人物品遭竊向大華派出所報案，警方立即調閱周邊監視器追查，目前已掌握嫌疑人身分，將全力追緝到案，此外，警方同時與百貨公司聯繫，加強保全人員內部巡邏，如發現可疑人事，通知警方到場處理，以防制類似情形發生。