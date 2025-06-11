禾馨詐保起訴109人爆案外案　業務「假冒產婦加保」爽賺理賠金

▲台北地檢署起訴保經業務員涉嫌冒用產婦名義投保，詐領51萬元理賠。（示意圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

台北地檢署偵辦知名連鎖婦產科禾馨集團幫80名產婦詐保6738萬元案，有被告產婦上法庭坦承錯誤，但堅稱投保數量被灌水，檢察官進一步檢視發現，竟然楊姓保險經紀人疑似知道產婦要從事非法詐保，索性順水推舟，冒用客戶名義加買保單，等產婦生產後，楊男平白獲得理賠51萬餘元，北檢依違反《個資法》等罪起訴楊男與許姓助理。

北檢在2022年間起訴當時禾馨營運長林思宏與集團4位知名醫師，涉從2019年起不實開立「胎位不正」的診斷證明、配合修改收據名目，助剖腹生產的產婦向17家保險公司詐保共6738萬餘元，包括醫護人員、產婦及業務員共109人遭起訴，因人數、卷證眾多，目前案件仍在法院審理中。

遭起訴的其中1名花蓮林姓產婦坦承，她投保3家公司後，特地跑到台北禾馨生產，並因而獲利，但檢警卻拿出4份保單，其中有1張跟她無關，辦案人員獲悉後，認為林姓產婦沒必要說謊，仔細比對保單，發現第4張保單的地址不同，另案展開偵辦。

檢警查出，原來在保險經紀人公司工作的林姓男子，疑似知道產婦與禾馨有意詐保，因此盜用產婦身分，順勢多買1張保單，但是保單上的理賠支票寄送地址，填寫許姓女保險助理住處，領到支票再存進林男自己帳戶。

除了林姓產婦遭冒名投保詐領14萬元外，另外有1名陳姓女子根本沒有投保生產險，也遭冒名買了2張保單，遭詐領37萬元，檢察官劉韋宏最後依偽造文書、詐欺以及違反《個資法》等罪起訴林男與許女。