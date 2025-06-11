　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

禾馨詐保起訴109人爆案外案　業務「假冒產婦加保」爽賺理賠金

▲▼台北地檢署,地檢署外觀,地檢署,受理申告,招牌LOGO 。（圖／記者何雨忠攝）

▲台北地檢署起訴保經業務員涉嫌冒用產婦名義投保，詐領51萬元理賠。（示意圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

台北地檢署偵辦知名連鎖婦產科禾馨集團幫80名產婦詐保6738萬元案，有被告產婦上法庭坦承錯誤，但堅稱投保數量被灌水，檢察官進一步檢視發現，竟然楊姓保險經紀人疑似知道產婦要從事非法詐保，索性順水推舟，冒用客戶名義加買保單，等產婦生產後，楊男平白獲得理賠51萬餘元，北檢依違反《個資法》等罪起訴楊男與許姓助理。

北檢在2022年間起訴當時禾馨營運長林思宏與集團4位知名醫師，涉從2019年起不實開立「胎位不正」的診斷證明、配合修改收據名目，助剖腹生產的產婦向17家保險公司詐保共6738萬餘元，包括醫護人員、產婦及業務員共109人遭起訴，因人數、卷證眾多，目前案件仍在法院審理中。

遭起訴的其中1名花蓮林姓產婦坦承，她投保3家公司後，特地跑到台北禾馨生產，並因而獲利，但檢警卻拿出4份保單，其中有1張跟她無關，辦案人員獲悉後，認為林姓產婦沒必要說謊，仔細比對保單，發現第4張保單的地址不同，另案展開偵辦。

檢警查出，原來在保險經紀人公司工作的林姓男子，疑似知道產婦與禾馨有意詐保，因此盜用產婦身分，順勢多買1張保單，但是保單上的理賠支票寄送地址，填寫許姓女保險助理住處，領到支票再存進林男自己帳戶。

除了林姓產婦遭冒名投保詐領14萬元外，另外有1名陳姓女子根本沒有投保生產險，也遭冒名買了2張保單，遭詐領37萬元，檢察官劉韋宏最後依偽造文書、詐欺以及違反《個資法》等罪起訴林男與許女。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
627 3 8330 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
周氏蝦捲員工「廚餘倒回滷鍋」　衛生局查出4缺失
台北101「觀賞草莓月亮」視角超美！畫面曝光
醉漢躺松山車站　站務員上前關心遭重拳痛毆
汪小菲妻嫌大S女兒夏令營費用貴　挨轟「捨不得花」她回擊
快訊／49歲女開車與機車猛撞　男騎士傷重亡
LIVE／東部地區規模6.4地震強震！氣象署最新說明
館長赴中幫徐巧芯買Labubu　義烏山寨貨「一夜消失」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

禾馨詐保起訴109人爆案外案　業務「假冒產婦加保」爽賺理賠金

又有台鐵站務員被打！醉漢躺松山車站　他近身關懷竟遭重拳打右眼

被控摸胸超商女色喊：這麼大很欠X　法官看出3疑點判禿頭男無罪

快訊／趕上班出人命！49歲女開車與機車猛撞　22歲男騎士傷重亡

快訊／「海神宮瀑布」秘境爆溺水　3壯年男搶救無效全數死亡

快訊／大逆轉！刑事戰將林明佐惡性腫瘤急需治療　地院1500萬交保

快訊／政院南辦副執行長陳慧玲遭羈押！議員任內與夫詐領助理費

剛加完油…基隆72歲男駕車暴衝畫面曝！直撞又倒退騎士險沒命

跟同事吵架失控！壽司店員4樓墜3樓空橋　牙齒斷裂右腳骨折

冒名黃仁勳創假投資群組　女星老公否認涉案：公司創立帳號太多

【撥穗儀式變加冕典禮？】老師為畢業生掛上「海軍陸戰隊」布條祝福

連晨翔曾驚喜送花劉品言 　被拱「結婚」真的成真！

【可以出道了吧！】貓咪版「露比醬」奶音喊直接心臟爆擊！ #AiScReam #愛♡スクリ～ム！

【1人吃飯vs夫妻飯局】和老婆吃飯餐費翻倍超真實XD

全球首例！IOWN全光網路台日跨國共演，中華電信實現「超歌舞伎」萬博版無延遲創新演出

【有洋蔥】國三生晚自習搭末班車！公車司機每晚暖心守護

【神還原】昔狂酸拜登走路跌倒！川普也腳滑「驚恐臉全被拍」

永康夜市地瓜球攤販起火　2人燒燙傷送醫

【給狗狗結紮預告！】一旁的前輩狗狗默視：我懂你的痛

郭書瑤被控「惡鄰」提告　無奈：管委會找不到人

禾馨詐保起訴109人爆案外案　業務「假冒產婦加保」爽賺理賠金

又有台鐵站務員被打！醉漢躺松山車站　他近身關懷竟遭重拳打右眼

被控摸胸超商女色喊：這麼大很欠X　法官看出3疑點判禿頭男無罪

快訊／趕上班出人命！49歲女開車與機車猛撞　22歲男騎士傷重亡

快訊／「海神宮瀑布」秘境爆溺水　3壯年男搶救無效全數死亡

快訊／大逆轉！刑事戰將林明佐惡性腫瘤急需治療　地院1500萬交保

快訊／政院南辦副執行長陳慧玲遭羈押！議員任內與夫詐領助理費

剛加完油…基隆72歲男駕車暴衝畫面曝！直撞又倒退騎士險沒命

跟同事吵架失控！壽司店員4樓墜3樓空橋　牙齒斷裂右腳骨折

冒名黃仁勳創假投資群組　女星老公否認涉案：公司創立帳號太多

民進黨執政5縣市長今北上會卓榮泰　喊話追加預算解經費困境

周氏蝦捲「廚餘倒回滷鍋」遭1星負評灌爆　衛生局火速查出4缺失

加班船太多美西線10天內最高降2000美元　美東6月中擬漲1200美元

台北101「觀賞草莓月亮」視角超美！夢幻名稱由來曝光

第二顆颱風恐誕生「像水球」3天猛砸台灣　未來24小時關鍵

家寧又發片了！神秘男子突入鏡掀討論　親買「張家檸檬綠茶」自嘲遭砲轟

資通電軍：中共歪曲事實「跨境懸賞」　公佈個資違反世界人權宣言

幼兒發展不能等！新北2場免費早療篩檢　專業評估助成長

禾馨詐保起訴109人爆案外案　業務「假冒產婦加保」爽賺理賠金

新北確保機組功能順暢　中原抽水站12日22時起蓄水試抽

【有洋蔥】國三生晚自習搭末班車！公車司機每晚暖心守護

社會熱門新聞

柬埔寨「有力人士」救援女大生對話曝

酒店妹死因曝光！　遭嫌敲暈拖入海「活活溺斃」

女師偷吃學務主任！自豪「我身材超好」

廟會素人歌手走私300公斤喪屍毒

竹聯大哥毒趴嗨過頭慘死　5悍徒也遭團滅

裝潢工人切生殖器痛叫　睪丸外漏

周氏蝦捲爆食安爭議　今現場店內人潮曝光

分局長家人遊台東警力成家僕　凌晨4點「偵防車」伴遊

北市女被詐騙8891萬！退休金全沒了

為奉養8旬父母　酒店妹北上2年就殞命

快訊／上班快改道！　國1內湖段今晨重大事故占全線

即／饅頭媽前男友開的茶行遭貨車衝撞！

獨／前職棒球星醉駕衝球場　警驚呼：0.50很高ㄟ

國中畢典辣妹跳鋼管　家長開心：幫小孩慶祝

更多熱門

相關新聞

郭書瑤撕公告照片曝　控管委會洩個資

郭書瑤撕公告照片曝　控管委會洩個資

藝人郭書瑤去年遭爆料是「超級惡鄰」，積欠管理費、撕走社區公告，雖然郭書瑤事後坦承因疏忽沒有處理好，「很抱歉造成鄰居與管委會的困擾」，但是郭書瑤不滿當時自己在社區內活動的影像被翻拍曝光，委託律師控告社區管委會主委涉嫌違反《個資法》，台北地檢署10日傳喚郭書瑤出庭說明提告原由。

台南罷綠未達門檻！謝龍介坦言「功虧一簣」致歉

台南罷綠未達門檻！謝龍介坦言「功虧一簣」致歉

疑涉「幽靈連署」遭北檢複訊無保請回　張斯綱因個資列被告

疑涉「幽靈連署」遭北檢複訊無保請回　張斯綱因個資列被告

「幽靈連署」案議員張斯綱遭約談　訊後請回

「幽靈連署」案議員張斯綱遭約談　訊後請回

大學教授遭爆射後不理害懷孕　清秀前女友認了被分手

大學教授遭爆射後不理害懷孕　清秀前女友認了被分手

關鍵字：

禾馨產婦詐保個資保險經紀

讀者迴響

熱門新聞

「周氏蝦捲」爆員工廚餘倒回滷鍋！　監視器畫面曝光

19：00地牛翻身！國家警報大響

館長抵上海喊「台灣奶茶一杯800元」震驚陸人

柬埔寨「有力人士」救援女大生對話曝

吳婉君「心軟回收趙駿亞」！

詹江村看館長上海直播　嘆超級失望

酒店妹死因曝光！　遭嫌敲暈拖入海「活活溺斃」

超大灑水器！準蝴蝶北轉2天恐2連登陸

颱風蝴蝶生成倒數！低壓水彈明殺到雨炸4天

58歲台女星認了「交往過23歲小鮮肉」

女師偷吃學務主任！自豪「我身材超好」

快訊／吳婉君黑底白字發聲！爆復合趙駿亞遭酸「活該被打死」

廟會素人歌手走私300公斤喪屍毒

36歲F級人妻拍AV　「完美程度」讓達人不開心

周杰倫砸30億買樓！餐廳闆娘曝「一口氣買4層」

更多

最夯影音

更多

【撥穗儀式變加冕典禮？】老師為畢業生掛上「海軍陸戰隊」布條祝福

連晨翔曾驚喜送花劉品言 　被拱「結婚」真的成真！

【可以出道了吧！】貓咪版「露比醬」奶音喊直接心臟爆擊！ #AiScReam #愛♡スクリ～ム！

【1人吃飯vs夫妻飯局】和老婆吃飯餐費翻倍超真實XD

全球首例！IOWN全光網路台日跨國共演，中華電信實現「超歌舞伎」萬博版無延遲創新演出

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面