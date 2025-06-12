睡很久還是覺得累？醫師示警「像溺水整晚」：怎麼恢復元氣

▲若每天睡醒仍感覺疲憊、白天精神不濟，可能並非單純太累，而是有睡眠呼吸中止症。（示意圖／免費圖庫Pexels）



記者柯振中／綜合報導

如果你每天睡醒仍覺疲憊、白天精神不濟、情緒不穩，甚至血壓血糖異常，可能不是單純太累，而是患有被忽視的「睡眠呼吸中止症」（OSA）。家醫科醫師李思賢提醒，OSA讓人睡覺時反覆停止呼吸，造成身體缺氧、交感神經過度緊繃，進而影響全身健康。

李思賢指出，許多患者以為只是單純打呼，事實上鼾聲往往是氣道狹窄、舌根後墜等警訊，可能引發氣道阻塞，導致大腦頻繁喚醒身體、難以進入深層睡眠。OSA患者每晚可能呼吸中斷上百次，睡眠品質嚴重受損，無法達到修復與恢復功能。

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李思賢表示，OSA對健康的衝擊不只侷限於呼吸系統，還與高血壓、糖尿病、情緒問題及荷爾蒙失衡有密切關聯。李思賢說明，AHI指數（Apnea-Hypopnea Index，專門用來衡量一個人每小時停止呼吸的次數）若每小時中斷呼吸超過30次即為重度患者，長期下來將大幅提升慢性病風險，因此不可輕忽，「想像一下，你一個晚上被呼吸中斷100次以上，每次都像在溺水，這樣的睡眠怎麼可能讓人恢復元氣？」

▲若每天睡醒仍感覺疲憊、白天精神不濟，可能並非單純太累，而是有睡眠呼吸中止症。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



李思賢說，針對OSA的治療，標準方式為佩戴「正壓呼吸器」（CPAP，睡覺時的氣道支架，讓空氣持續進入不被壓住的呼吸道），但對於輕中度患者，改善生活習慣、減重、戒酒、改變睡姿，以及「mouth taping」（睡前輕貼嘴巴，幫助嘴巴閉合、誘導鼻呼吸）閉口睡眠法等簡單方式，也常有明顯效果，且較為容易執行與持續。

李思賢提到，從整體醫學觀點來看，OSA亦與自律神經失調相關，若能透過減糖、斷食、補充鎂與GABA等方法，讓身體放鬆進入深層睡眠，不僅能改善打呼與血壓，也能提升白天精神與代謝狀況。李思賢提醒，若懷疑有症狀，應儘早諮詢專業。