副駕駛「國道上睡覺」挨罰3千元！警方解釋原因

▲一輛小客車在國道上行駛，副駕駛因為睡覺姿勢的關係，被罰了3,000元。（圖／ETtoday資料照）



記者柯振中／綜合報導

一名男子搭乘自家車輛行經國道時，坐在副駕駛座側躺休息，未料因睡姿導致安全帶未貼合胸口，遭遠端拍攝舉發並開罰3,000元，引起社群熱議。警方強調，安全帶繫法若不正確，即便「有繫」，也無法真正發揮保護作用。

根據《東森新聞》報導，該男子與妻子從桃園出發前往台南，途中因疲倦在副駕駛座小睡，身體傾斜導致安全帶滑至肩膀後方，失去應有保護效果。雖並無脫帶，但因繫法不符規定，仍被依《道路交通管理處罰條例》開罰，令他直呼無奈。

高雄交大機動隊指出，三點式安全帶設計需緊貼肩膀、胸部與腰部，才能在突發事故中有效分散衝擊力，避免嚴重傷害。若將安全帶繞至背後、穿越腋下或未貼胸部，都可能在撞擊時失效，甚至造成勒頸等次生危險。

警方提醒，部分乘客為求舒適會將椅背調得接近平躺，但此舉會讓安全帶與胸口產生間隙，發生碰撞時容易導致乘客身體向前滑動，產生「下潛」現象，增加重傷或死亡風險。此類錯誤繫法亦符合違規要件，依法可開罰。

依照我國現行規定，高速公路或快速道路上，若乘客未依規定繫妥安全帶，駕駛人將被處以3000元以上、6000元以下罰鍰。警方呼籲，行車時不論駕駛或乘客皆應正確配戴安全帶，勿因小細節而忽略自身安全。