屏東海神宮溺水3死身分曝光！都是高雄人「休假同遊戲水」變悲劇

▲屏東三地門海神宮瀑布3人溺水身亡。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福、閔文昱／屏東報導

屏東縣三地門鄉溯溪秘境「海神宮瀑布」11日下午發生3人溺水悲劇，警消獲報後趕往救援，將人送醫搶救，仍宣告不治。3名死者身分稍早曝光，分別為44歲的郭男（從事安全工程）、黃男（台電員工），以及38歲的林男（停車場管理員），3人是好友關係，當天難得一起休假，相約前往戲水，不料竟發生憾事。

據了解，3人原是從高雄出發，特地前往位於屏東三地門鄉的「海神宮瀑布」遊玩。該景點位於茂林風景區青山部落內，是當地著名溯溪秘境，擁有奇岩峭壁與深潭景觀，因如神話場景而得名，吸引不少遊客前來探險與戲水。

根據現場目擊者表示，當日下午2人途經該地時，驚見3名男子在水中掙扎，便急忙下山通報。當地地形崎嶇，通訊不佳，民眾花了近半小時下山，遇見一家小吃攤，請店家協助報案。消防人員趕抵後，3人皆已無生命跡象，雖送醫搶救，最終仍不幸全數身亡。

警方初步排除外力介入，現場無明顯打鬥或酒精跡象，但3人為何會同時落水仍不明，有待檢警進一步調查釐清。對此，不少網友與當地民眾也呼籲，海神宮雖為天然秘境，但水流暗湧與地形危險，非專業裝備與人員不建議冒險前往。