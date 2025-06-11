養眼畫面曝！國中畢典熱褲妹校門口跳鋼管　家長超嗨：幫兒慶祝

▲台中一間國中畢業典禮，有家長為慶祝小孩畢業，請來辣妹大跳鋼管。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市南屯區一間國中今（11）天舉辦畢業典禮，全校師生開心走出校門時，驚見2名辣妹大跳鋼管熱舞，有人傻眼，直說被嚇一跳，有的開心錄影，2辣妹跳了快20分鐘，直到員警到場才離開，更令人傻眼的是，請來辣妹跳鋼管的竟是一名男性畢業生的父母，父母坦言，現在的畢典「出頭」很多，所以才用這種方式慶祝兒子畢業。

看到爸媽這找來辣妹慶祝畢業，自己其實有點傻眼，而這名男性畢業生的母親大方承認，辣妹就是她找來的，加上有人贊助，才想給兒子一個難忘的畢業禮物。

這間國中校門口上午出現2名辣妹站在吉普車上大跳鋼管，隨著音樂動感跳舞，讓出席畢業典禮的老師、家長和學生們當場傻眼，員警獲報到場，以妨害安寧之名要求離開。

出錢請鋼管辣妹的人竟是1名畢業生的家長，家長說，現在的畢典「出頭」很多，所以才以比別人不一樣的方式幫小孩慶祝，一開始沒有知會學校，所以沒有進校，就在門口跳舞等小孩出來。

附近店家認為不太合適，因為才國中生而已，年紀太小，尤其對低年級而言不好。

校方表示，辣妹只在校門口表演，沒有進入校園，校方也不知情，往年沒發生過，全校師生確實都有嚇一跳，其實學校籌辦的畢典節目很溫馨，同學們也很有創意，站在校方立場，並不鼓勵，明年會加強宣導，籲請家長不用再額外破費。