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快訊／11縣市「高溫警示」　恐飆破36度

▲中央氣象署發布高溫警示。（示意圖／ETtoday資料照）

▲中央氣象署發布高溫警示。（示意圖／ETtoday資料照）

生活中心／綜合報導

中央氣象署針對11縣市發布高溫警示，因東南風沉降影響，天氣高溫炎熱，今（11）日白天彰化縣、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率；台北市、新北市、桃園市、台中市、嘉義市、嘉義縣為黃色燈號，請注意。

氣象署提醒，民眾應減少戶外活動及勞動，避免劇烈運動、注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害；在室內保持通風及涼爽，適時採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等；另也要適時關懷老人、小孩、慢性病人，減少長時間處在高溫環境。

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高溫橙色36燈號（氣溫達36度以上，且持續3天以上）：彰化縣、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣

高溫黃色燈號（氣溫達36度以上）：台北市、新北市、桃園市、台中市、嘉義市、嘉義縣

▲高溫警示

▲氣象署高溫警示地圖。（氣象署提供）

根據氣象署預報，今日環境吹偏東風至東南風，迎風面東半部地區及恆春半島偶有局部短暫陣雨，而其他地區為晴朗高溫的天氣，午後易有短暫雷陣雨，主要在各山區及中南部地區對流發展旺盛，局部有較大雨勢發生的機率。

氣象署指出，到晚上要留意低壓帶逐漸接近，水氣愈晚愈多，東南部及恆春半島降雨明顯增加，並可能有局部大雨出現。

氣溫方面，各地持續高溫炎熱，白天普遍來到32至35度，大台北及中南部局部易有36度以上高溫；至於各地低溫約26至28度。

資料來源：氣象署

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