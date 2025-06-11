「3大速食店」周三狂撒優惠券　蛋撻免費送、烤雞下殺7折

▲3大速食店周三限定好康一次看。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

3大速食店「周三限定好康」來了，肯德基祭出3大限量優惠券，有整盒蛋撻免費送、點心組下殺54折。另外，21風味館品牌日則有5種優惠，7折起。

▲頂呱呱會員日祭出「呱呱啵啵球」優惠。

●肯德基

肯德基本周「炸翻星期三」活動祭出「3大優惠券」，包括「蛋撻點心54折」，內含小份香酥脆薯+小杯冰無糖綠茶+檸檬雲朵蛋撻2顆特價99元；「買炸雞送蛋撻桶餐」，內含咔啦脆雞6塊+原味蛋撻6顆特價399元。

以及「激省明星4件組」，內含咔啦雞腿堡1顆+小份香酥脆薯+原味蛋撻2顆+中杯百事可樂特價159元，今（11）日限時1天開放於PK APP領券，優惠券限當日使用，送完為止。

●21風味館（21PLUS）

21風味館今（11）日品牌日推「5大優惠券」，包括「香草烤雞腿特價99元」、「香草烤雞腿2隻特價188元」、「香草烤半雞特價198元」、「香草烤雞特價379元」、「香脆炸雞2塊特價115元」，最高可享7折起優惠，且開放門市、LINE線上點餐皆享優惠。

●頂呱呱

頂呱呱本周三會員日則有「呱呱啵啵球2份特價85元」優惠，較原價打出71折折扣，現省35元，今（11）日限定開跑，提醒須加入會員方可領券，桃園機場、松山機場店不得使用。